Около 00:50 часов 30 июля в полицейский отдел из медцентра Гюмри поступил сигнал о том, что к ним доставлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, гематома и ссадины.
По информации Shamshyan.com, чуть позже поступил сигнал о втором пьяном пострадавшем. Как установили полицейские, пострадавшие – граждане РФ 34-летний Денис Макиев и 36-летний Павел Романов. По данным следствия, мужчины поссорились во дворе общежития, началась драка. Макиев также несколько раз ударил по дверям автомобиля, принадлежащего 35-летнему Егору Кибальчичу.
Согласно источнику, Д.Макиев и П.Романов служат в N-ской части Министерства обороны РФ, Е.Кибальчич служит на российской военной базе в Гюмри.
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