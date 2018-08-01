В армянском городе Гюмри накануне произошел очередной инцидент с участием российских военнослужащих, сообщает news.am.
© M.Nemakštiškio nuotr.

Около 00:50 часов 30 июля в полицейский отдел из медцентра Гюмри поступил сигнал о том, что к ним доставлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. У мужчины диагностирована черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, гематома и ссадины.

По информации Shamshyan.com, чуть позже поступил сигнал о втором пьяном пострадавшем. Как установили полицейские, пострадавшие – граждане РФ 34-летний Денис Макиев и 36-летний Павел Романов. По данным следствия, мужчины поссорились во дворе общежития, началась драка. Макиев также несколько раз ударил по дверям автомобиля, принадлежащего 35-летнему Егору Кибальчичу.

Согласно источнику, Д.Макиев и П.Романов служат в N-ской части Министерства обороны РФ, Е.Кибальчич служит на российской военной базе в Гюмри.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер-министр Армении объяснил важность присутствия в стране российских пограничников (10)

Армения не намерена отказываться от российских...

Российские военные во время маневров устроили стрельбу в армянском селе (21)

17 июля около 11.30 военнослужащие 102-ой российской военной...

Российский солдат получил пожизненный срок за убийство армянской семьи (17)

Российский военнослужащий Валерий Пермяков получил...

Убившего семью в Армении военного Пермякова передали России (11)

Бывший российский военнослужащий Валерий Пермяков,...

В мире

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж покидает убежище в Лондоне

Джулиан Ассанж готовится покинуть посольство...

Словацкие депутаты прибыли в оккупированный Крым (2)

Делегация политиков и бизнесменов из Словакии прибыла...

ЧВК Вагнера: все, что о ней известно (1)

"Частная военная компания Вагнера" в России вне закона....

Из собора в Швеции украли короны XVII века (2)

В Швеции из собора в городе Стренгнес украли корону и...

В убийстве российских журналистов заподозрили боевиков мусульманской группировки "Селека" (1)

Российские журналисты Орхан Джемаль, Александр...

TOP новостей

Министерство предлагает изменения ПДД: ужесточат требования и к водителям, и к пешеходам (23)

Министерство транспорта и сообщения Литвы инициирует...

Депутаты литовского парламента добиваются признания Литовской компартии преступной организацией (92)

Члены парламентской фракции Союза...

Ради заработка предприниматели в Литве нарушают закон (7)

Полгода назад в Литве вступили в силу поправки к...

Радует цена на горючее? Это ненадолго (9)

С 1 января 2015 г. Литва стала 19-м членом еврозоны. С тех...

Картина у парламента удручает, но ситуация в скором времени не изменится (12)

Редакция портала DELFI получила письмо читателя: мужчина...