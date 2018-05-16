Граждане, недовольные тем, что Маркарян не спускается к ним, сами перешли через турникет и вошли в мэрию несмотря на противодействие охраны, передает "Радио Азатутюн".
"Тарон, спустись! Тарон — преступник! Прямо сейчас, где бы он ни был, пусть уходит в отставку", — скандировали протестующие, сообщает News.am.
К демонстрантам вышел заместитель мэра Дэвид Оганян, сообщив, что градоначальник в настоящее время работает, но находится не в здании муниципалитета. А первый вице-мэр Еревана Камо Ареян заявил протестующим, что Маргарян готов позже встретиться и обсудить с ними волнующие их вопросы "в спокойной обстановке". При этом вице-мэрподчеркнул: "Вопроса об отставке мэра у нас в повестке нет".
В то же время несколько десятков сторонников мэра Еревана устроили у здания администрации города акцию в его защиту. Так они ответили на действия демонстрантов, требующих отставки градоначальника, передает ТАСС.
"Мы поддерживаем нашего мэра Тарона Маргаряна. Никто не может требовать его отставки, он избранный глава администрации Еревана", — заявляют его сторонники.
Как уточняет ТАСС, в здании мэрии находятся около 200 активистов. Они сидят в коридорах, гуляют по кабинетам сотрудников мэрии. Особенно напряженная обстановка у приемной Маргаряна, куда хотят ворваться демонстранты.
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