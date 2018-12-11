В армянском городе Гюмри задержан военнослужащий российской военной базы. Он подозревается в убийстве местной жительницы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
Valerijus Permiakovas
© AFP / Scanpix

Других подробностей в ведомстве не рассказали.

Ранее местные СМИ сообщали, что 3 декабря в Гюмри от побоев скончалась 57-летняя женщина, работавшая дворником. По факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.

В Гюмри базируется 102-я российская военная база.

В январе 2015 года российский военнослужащий Валерий Пермяков убил в одном из домов в Гюмри семью из семи человек. Его приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года в Гюмри был убит российский военный Дмитрий Ялпаев. Обвиненный в его убийстве житель Степанавана Арман Джанджугазян был приговорен к 22 годам заключения.

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