Других подробностей в ведомстве не рассказали.

Ранее местные СМИ сообщали, что 3 декабря в Гюмри от побоев скончалась 57-летняя женщина, работавшая дворником. По факту ее убийства было возбуждено уголовное дело.

В Гюмри базируется 102-я российская военная база.

В январе 2015 года российский военнослужащий Валерий Пермяков убил в одном из домов в Гюмри семью из семи человек. Его приговорили к пожизненному заключению.

В апреле 2017 года в Гюмри был убит российский военный Дмитрий Ялпаев. Обвиненный в его убийстве житель Степанавана Арман Джанджугазян был приговорен к 22 годам заключения.