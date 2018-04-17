Демонстранты в столице Армении Ереване отказываются прекратить массовые акции протеста против кандидатуры бывшего президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны. Демонстранты в массовом порядке идут по проспекту Баграмяна в сторону здания парламента.
Голосование в парламенте Армении по выборам премьер-министра страны назначено на 17 апреля.
"В Армении установилась революционная ситуация. Я здесь и сейчас объявляю о начале "бархатной революции", — сказал Пашинян, выступая на площади Франции в центре Еревана. "Сегодня состоится самый крупный митинг в истории Армении", — сказал депутат, обращаясь к своим сторонникам.
Ранее Пашинян демонстративно порвал уведомление полиции с требованием о прекращении акции протеста, врученное ему заместителем начальника полиции Еревана Валерием Осипяном.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", Пашинян взял уведомление и порвал его, заявив, что начинаются "тотальные акции неповиновения". Утром на встрече со сторонниками в центре Еревана он призвал вновь блокировать улицы и работу государственных учреждений.
"Блокируйте все улицы, останавливайте транспорт, избегайте насилия, будьте вежливы с полицейскими. Заходите во все госучреждения, не позволяйте работать", — сказал он. Пашинян также призвал заблокировать все подходы к зданию парламента Армении на проспекте Баграмяна.
Сторонники оппозиции окружили здание Генпрокуратуры, МИД, Центробанка, комитета по государственным доходам. У входа в каждое здание стоят по несколько человек, блокируя двери.
Демонстранты блокируют центр Еревана с 13 апреля. Прилегающий к площади Франции проспект Баграмяна перекрыт силами полиции, стянута спецтехника, в том числе водомет и бронемашины.
По словам Никола Пашиняна, полиция 17 апреля доставила в отделения несколько десятков участников протестного движения. "По нашим данным, в полицию увезли 30 человек. Это ничего не меняет. Мы продолжаем нашу тактику, хаотично передвигаемся и перекрываем улицы", — сообщил Пашинян журналистам. Ранее пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян сообщил "Интерфаксу", что в отделения доставлены несколько демонстрантов.
Серж Саргсян уже занимал пост премьера Армении в 2007 — 2008 годах. В феврале 2008-го он был избран президентом страны и после переизбрания в 2013-м оставался на посту главы государства до 9 апреля текущего года.
Власти Британии: Скрипалей отравили ядом в жидкой форме (52)
Ядовитое вещество, использованное для отравления...
Суд ЕС признал Польшу виновной по делу о вырубке Беловежской пущи
Европейский суд в Люксембурге постановил, что Польша,...
В Армении лидер оппозиции объявил о начале "бархатной революции" (15)
Депутат парламента Армении Никол Пашинян, лидер...
Статьи о вмешательстве РФ в выборы в США удостоены Пулитцеровской премии (3)
Престижная награда для журналистов, Пулитцеровская...
Мэй и Корбин спорят в британском парламенте об ударах по Сирии (9)
Британский премьер-министр Тереза Мэй , выступая в...
TOP новостей
Последний год Грибаускайте на посту президента Литвы: есть уже 6 кандидатов (125)
У старта президентской кампании уже выстраивается все...
Обвинения в деле о политической коррупции – взятки за законы, закупки, назначения (4)
Бывший вице-президент концерна MG Baltic Раймондас...
Выяснилось, как работодатели должны пересчитывать зарплаты (7)
Согласно подсчетам, в результате осуществления...
Исследование тайных покупателей: в магазинах какой сети цены ниже (9)
Практически все покупатели хотят приобрести...
ЧМ по футболу в России: Литва повышает бдительность правоохраны (3)
Литовские службы повысят бдительность в связи с...