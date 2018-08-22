Наркотики уничтожили в крематории. За процедурой наблюдали министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич и посол России Дмитрий Феоктистов.
Буллрич назвала "кокаиновое дело" "очень сложной операцией с высоким уровнем взаимодействия". Она отметила, что российские полицейские в рамках расследования приезжали в страну семь раз. Министр назвала операцию "потрясающим пример сотрудничества между правоохранительными органами двух стран".
"Бывший посол РФ Виктор Коронелли пришел в Министерство безопасности поздно вечером и сообщил нам, что есть основания считать, что в одном из зданий посольства находится кокаин. Мы сразу же позвонили жандармерии, и этой же ночью до 6 утра, когда должны были прийти люди, которые следят за этим помещением, мы провели замену кокаина мукой. Затем была долгая совместная работа жандармерии и полиции России", — цитирует Буллрич ТАСС.
Об обнаружении 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина аргентинские власти сообщили в конце февраля. Отмечалось, что чемоданы собирались перевозить как дипломатический багаж. После обнаружения в них кокаина его изъяли и заменили на муку, а сумки оборудовали датчиками GPS.
В России были задержаны четверо подозреваемых, которые собирались забрать чемоданы. Один из фигурантов дела — бывший завхоз посольства в Буэнос-Айресе Али Абянов. Он заявлял, что сумки в дипломатическое представительство привез другой обвиняемый, Андрей Ковальчук, который назвал себя работником службы безопасности российского посольства в Германии. В посольстве эти данные опровергли. Ковальчука в марте задержали в Германии, а в июле экстрадировали в Россию.
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