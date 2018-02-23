Расследование, которое аргентинские власти вели совместно с Россией, длилось целый год. В результате арестованы несколько человек в Аргентине и РФ.
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Власти Аргентины раскрыли и пресекли поставку наркотиков через российское посольство в этой стране в Россию и Европу. В связи с этим 21 февраля арестованы два человека – бывший сотрудник посольства РФ Александр Чикало, который предположительно отвечал за логистику, и полицейский офицер Иван Близнюк, помогавший обойти таможенный контроль, сообщает агентство AP.

Расследование началось после того, как посол РФ в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли в декабре 2016 года сообщил аргентинским властям о том, что в школе при посольстве предположительно находятся наркотики. Действительно, полиция обнаружила в 16 чемоданах 389 килограммов кокаина, расфасованного в 360 пакетов. Стоимость наркотиков оценивается в 50 миллионов евро. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич 22 февраля опубликовала в Twitter видео с находкой.

Аргентина расследует это дело совместно с Россией

По словам Буллрич, чемоданы снабдили датчиками GPS, а кокаин заменили на муку. Для этого сотрудникам аргентинской пограничной службы пришлось отправиться за мукой на центральный рынок Буэнос-Айреса, поскольку ни один магазин не имел в наличии столько муки. Как заметила министр на пресс-конференции, это было одним из самых экстравагантных расследований, которое длилось целый год.

Багаж был отправлен в Россию в 2017 году. По словам Буллрич, в Россию также отправились три сотрудника таможенной службы Аргентины, чтобы отследить доставку. Министр сообщила также, что в РФ были арестованы два человека, пытавшиеся получить багаж. По данным агентства AP, за логистику отвечал еще один бывший сотрудник посольства Али Абьянов, которого арестовали в Москве.

Кроме того, как сообщила Патрисия Буллрич, в розыске находится еще один человек, скрывающийся в Германии. Его разыскивают по международному ордеру на арест.

Deutsche Welle
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