Власти Аргентины раскрыли и пресекли поставку наркотиков через российское посольство в этой стране в Россию и Европу. В связи с этим 21 февраля арестованы два человека – бывший сотрудник посольства РФ Александр Чикало, который предположительно отвечал за логистику, и полицейский офицер Иван Близнюк, помогавший обойти таможенный контроль, сообщает агентство AP.
Расследование началось после того, как посол РФ в Буэнос-Айресе Виктор Коронелли в декабре 2016 года сообщил аргентинским властям о том, что в школе при посольстве предположительно находятся наркотики. Действительно, полиция обнаружила в 16 чемоданах 389 килограммов кокаина, расфасованного в 360 пакетов. Стоимость наркотиков оценивается в 50 миллионов евро. Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич 22 февраля опубликовала в Twitter видео с находкой.
Аргентина расследует это дело совместно с Россией
По словам Буллрич, чемоданы снабдили датчиками GPS, а кокаин заменили на муку. Для этого сотрудникам аргентинской пограничной службы пришлось отправиться за мукой на центральный рынок Буэнос-Айреса, поскольку ни один магазин не имел в наличии столько муки. Как заметила министр на пресс-конференции, это было одним из самых экстравагантных расследований, которое длилось целый год.
Багаж был отправлен в Россию в 2017 году. По словам Буллрич, в Россию также отправились три сотрудника таможенной службы Аргентины, чтобы отследить доставку. Министр сообщила также, что в РФ были арестованы два человека, пытавшиеся получить багаж. По данным агентства AP, за логистику отвечал еще один бывший сотрудник посольства Али Абьянов, которого арестовали в Москве.
Кроме того, как сообщила Патрисия Буллрич, в розыске находится еще один человек, скрывающийся в Германии. Его разыскивают по международному ордеру на арест.
A las 13hs presentamos una operación internacional de alta jerarquía con funcionarios envueltos en el tráfico de 385kg de cocaína entre BsAs y Moscú. Trabajo en equipo con los jueces Taiano, Ercolini e Iglesias, los Minseg de Rusia y Arg, la Gendarmería y la Policia Nac. de Rusia pic.twitter.com/0IGnWFkDI2
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2018
La investigación duró más de un año, tanto en Argentina como en Rusia, y juntos detuvimos a 6 integrantes de esta asociación que pretendían trasladar un cargamento de más de 50 millones de euros. pic.twitter.com/qWIoP3BpW6
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 22, 2018
Власти Киева переименовали Московский мост в Северный (1)
Киевский городской совет принял решение о...
Трамп анонсировал "самые масштабные" в истории санкции против КНДР (1)
Президент США Дональд Трамп 23 февраля анонсировал...
Умер один из самых значимых деятелей русской эмиграции князь Владимир Голицын
Президент Русского дворянского собрания в Америке и...
Дому для экс-президентов Латвии присвоен статус развалин
Департамент имущества Рижской думы присвоил статус...
TOP новостей
Два бывших литовских дипломата поспорили о России (117)
Из-за того, может ли Запад изменить Россию, и как с такой...
Член Сейма Тадас Лангайтис отказывается от мандата "конструктивная работа невозможна" (9)
Представитель оппозиционной фракции литовских...
Большая часть беженцев уехала из Литвы (42)
Спустя два года с тех пор как в Литву приехали первые...
Страшные данные: алкоголь потребляет каждый десятый пятиклассник (36)
Целых 11% пятиклассников в месяц выпивали столько...