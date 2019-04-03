В отношении главы Евпатории в аннексированном Россией Крыму Андрея Филонова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в "совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий)".
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3 апреля по месту жительства мэра, в здании администрации Евпатории и в кабинете мэра прошли обыски.

Накануне Андрей Филонов в своем фейсбуке сообщил о решении городского суда, в котором говорится о его увольнении.

В октябре 2018 года прокурор Евпатории Александр Мошегов внес в городской совет представление об увольнении главы администрации города Андрея Филонова из-за коррупции. Сам Филонов рассказал, что причиной прокурорского реагирования послужило подписанное им распоряжение о назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных предприятий Евпатории.

45-летний Филонов возглавляет администрацию Евпатории с ноября 2014 года. До этого был советником по курортам и туризму.

"Настоящее время"
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