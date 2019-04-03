3 апреля по месту жительства мэра, в здании администрации Евпатории и в кабинете мэра прошли обыски.

Накануне Андрей Филонов в своем фейсбуке сообщил о решении городского суда, в котором говорится о его увольнении.

В октябре 2018 года прокурор Евпатории Александр Мошегов внес в городской совет представление об увольнении главы администрации города Андрея Филонова из-за коррупции. Сам Филонов рассказал, что причиной прокурорского реагирования послужило подписанное им распоряжение о назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных предприятий Евпатории.

45-летний Филонов возглавляет администрацию Евпатории с ноября 2014 года. До этого был советником по курортам и туризму.