Компания Bristol Dry Gin принесла извинения, сказав, что выбрала неудачное время для выпуска водки.

Bristol Dry Gin заявила, что водка "Новичок" выпускалась в ограниченном количестве, и ее производство будет остановлено. Компания говорит, что рецепт этой водки разрабатывался довольно долго. Ее рекламным слоганом была фраза "Тут не до шуток".

Название "Новичок" водка получила после того, как Сергея и Юлию Скрипалей выписали из больницы. В заявлении компании говорится, что эта водка должна была "улучшить настроение и снизить уровень стресса, а не оскорблять".

По словам представителей компании, клиенты отнеслись к новой водке очень положительно. Однако на странице Bristol Dry Gin в "Фейсбуке" появилось множество негативных комментариев.

"Простите, но я думаю, что очень бестактно давать алкоголю такое название. Это серьезная ситуация", - пишет Дэвид Гилрой.

Питер Хупер написал: "Очень бестактно. Ни в чем не повинная женщина скончалась, мужчина находится в критическом состоянии в больнице. Я думаю, вам стоит пересмотреть свою рекламную стратегию".

Футболка "Новичок" © Стопкадр

Между тем в России начали выпускать разнообразную продукцию с логотипом "Novichok". Как сообщает The Sun, этот бренд можно увидеть на футболках, упаковках с кофейными зёрнами, сыром, а также бутылках с подсолнечным маслом.

По информации naviny.by, в барах Волгограда иностранцам предлагают коктейль "Новичок", а в Москве выпустили одноимённое пиво.

Подсолнечное масло "Новичок" © Стопкадр

"Новичком", как утверждают британские власти, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В конце июня этим же веществом отравились мужчина и женщина. Женщина впоследствии скончалась, а мужчина пришел в сознание.