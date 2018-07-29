Трехлетний мальчик подвергся нападению в магазине в районе Тэллоу-Хилл 21 июля. Он находился в хозяйственном магазине с матерью и был в коляске, когда в него плеснули едким веществом. Ребенок получил серьезные химические ожоги лица и рук.
Полиция утверждает, что нападением было явно направлено на ребенка и спланировано заранее. Мотивы этого нападения неясны, как и роль отца ребенка в преступлении.
Главный фигурантом дела является Сайед Хуссини из Лондона. Он предстал перед магистратским судом Киддерминстера в субботу по обвинению в сговоре с целью нанесения тяжелых увечий. Теперь он в конце августа предстанет перед Коронным судом Вустера наряду с еще пятью обвиняемыми, в числе которых находится отец мальчика.
Все шестеро оставлены судом под стражей. Их также обвиняют в сговоре с целью причинения тяжелых увечий. Мальчику была оказана первая помощь на месте происшествия. К настоящему времени он выписан из больницы.
Вустер считается одним из самых спокойных городов в Англии с относительно низким уровнем преступности. В 2016 году он был признан самым безопасным английским городом.
Применение едких химических веществ, вызвающих ожоги, достаточно распространено во время уличных нападений в Британии. Только в 2016 году в Лондоне произошло более 350 подобных нападений, хотя еще в середине 2000-х в британской столице регистрировалось около 100 таких инцидентов ежегодно.
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