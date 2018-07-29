Шесть человек задержаны в связи с нападением на ребенка с применением серной кислоты в английском городе Вустер. Среди задержанных - 39-летний отец ребенка.
© Marijampolės apsk. VPK nuotr.

Трехлетний мальчик подвергся нападению в магазине в районе Тэллоу-Хилл 21 июля. Он находился в хозяйственном магазине с матерью и был в коляске, когда в него плеснули едким веществом. Ребенок получил серьезные химические ожоги лица и рук.

Полиция утверждает, что нападением было явно направлено на ребенка и спланировано заранее. Мотивы этого нападения неясны, как и роль отца ребенка в преступлении.

Главный фигурантом дела является Сайед Хуссини из Лондона. Он предстал перед магистратским судом Киддерминстера в субботу по обвинению в сговоре с целью нанесения тяжелых увечий. Теперь он в конце августа предстанет перед Коронным судом Вустера наряду с еще пятью обвиняемыми, в числе которых находится отец мальчика.

Все шестеро оставлены судом под стражей. Их также обвиняют в сговоре с целью причинения тяжелых увечий. Мальчику была оказана первая помощь на месте происшествия. К настоящему времени он выписан из больницы.

Вустер считается одним из самых спокойных городов в Англии с относительно низким уровнем преступности. В 2016 году он был признан самым безопасным английским городом.

Применение едких химических веществ, вызвающих ожоги, достаточно распространено во время уличных нападений в Британии. Только в 2016 году в Лондоне произошло более 350 подобных нападений, хотя еще в середине 2000-х в британской столице регистрировалось около 100 таких инцидентов ежегодно.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

В Англии трехлетнему мальчику брызнули кислотой в лицо: задержаны шесть человек, среди них - отец ребенка

Шесть человек задержаны в связи с нападением на ребенка...

Власти Узбекистана остановили вещание частного телеканала за безнравственность

Вещание частного телеканала STV остановлено в...

Множество жертв в результате сильного землетрясения в Индонезии

На индонезийском острове Ломбок произошло...

IAAF ужесточает антидопинговые правила

IAAF разделит федерации по спортивным успехам и...

Турция, Россия, Франция и ФРГ проведут саммит по Сирии (2)

Четырехстороннюю встречу в верхах планируется...

TOP новостей

Мозаика мэров крупных городов: "крестьяне" могут поддержать Матийошайтиса (3)

Политики уже строят планы в связи с муниципальными...

Ярмарка Праздника моря: какие цены? (12)

Во время Праздника моря проходит ярмарка с...

Погода: с каждым днем будет становиться все жарче

В воскресенье днем во многих районах ожидаются дожди с...

В Вильнюсе все еще не хватает детских садов

По данным Образовательного центра информационных...

Namų tvarkytoja

Специалистов по уборке квартир в Литве нанимают не только богатые (13)

Все меньше жителей Литвы хотят сами вытирать пыль с...