39 человек найдены мертвыми внутри грузовика на территории индустриального парка в городе Грейс в английском графстве Эссекс, сообщает Sky News. Среди погибших — как минимум один подросток.
JK policija aiškinasi, nuo kokio daikto kritiškai apsinuodijo britų pora
© AFP / Scanpix

Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.


По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.

Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.

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