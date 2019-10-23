В Англии нашли грузовик с 39 трупами

Водитель грузовика, 25-летний мужчина родом из Северной Ирландии, задержан полицией по подозрению в убийстве.
New Post: Just In: 39 Bodies Found Stuffed In Truck Container In London https://t.co/TAZTdk5J0q— The Pledge (@thepledgengr) October 23, 2019
Watch @RTUKnews's broadcast: LIVE: Aerial view of Waterglade Industrial Park in Grays, Essex after 39 bodies discovered in a truck. https://t.co/UOt1uPEOsK— Kelliwittmer@gmail.com (@kelliwittmer) October 23, 2019
Lorry with 39 dead bodies found inside in Essex pictured for first time https://t.co/Mro3rW2g8M pic.twitter.com/5QOVkgP9Kc— Daily Mirror (@DailyMirror) October 23, 2019
Breaking News:39 bodies found in a truck container in southeast England https://t.co/7jIcngiLKx pic.twitter.com/sNYQYNmr8x— Ceni_plug (@Abjbbqcarnival) October 23, 2019
По данным следствия, грузовик прибыл в Англию из Болгарии. Границу с Великобританией он пересек 19 октября в городе Холихед в Уэльсе.
Полиция выясняет обстоятельства гибели и личности людей в грузовике.
Путин и Эрдоган согласовали "судьбоносный" план по Сирии (1)
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп...
Хорватия выполнила требования для вхождения в Шенгенскую зону
Хорватия выполнила необходимые требования для...
Туск рекомендует ЕС дать Лондону отсрочку
Пока Джонсон готовится к Brexit без сделки, Дональд Туск...
Посол США в Украине обвинил Трампа в давлении на Зеленского (3)
Временный поверенный в делах США в Украине Уильям...
TOP новостей
В следующем году авторынок в Литве ждет потрясение: почему покупать машину стоит сейчас
Несмотря на то, что парламент Литвы вернул закон о...
Владимир Познер в интервью DELFI: Сталина на Западе боялись, а Путина ненавидят (205)
"На Западе к Сталину , который, на мой взгляд, намного...
Эксперты выяснили причины смерти зайца в Алитусе: появилась официальная версия (56)
18 октября, т.е. на третий день большого пожара в Алитусе...
Лукашенко поручил продумать реагирование на размещение американских танков в Литве (9)
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил...
Мэр Алитуса: службы "проснулись" и преследуют компании, бесплатно кормившие пожарных (7)
Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что...