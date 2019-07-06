В Алма-Ате и Нур-Султане задержаны сотни участников акций протеста

В двух крупнейших городах Казахстана задержаны сотни человек, участвовавших в несанкционированных акциях протеста. В центре Алма-Аты в субботу, 6 июля, полиция задержала более 250 человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на очевидцев. Людей задерживают в разных местах близ Центрального стадиона, где проходит акция, к участию в которой призывал лидер запрещенного в стране движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов.

Еще до ее начала полиция оцепила территорию вокруг Центрального стадиона. Были закрыты расположенные там Дворец спорта, магазины и кафе. Как сообщает казахстанское агентство КазТАГ, силовики грубо задерживают любых прохожих, в том числе женщин, выражающих свое возмущение. После того как один из недовольных действиями СОБР набросился на полицейского, начались беспорядки, столкнулись несколько групп активистов и силовиков. К собравшимся неоднократно выходили представители властей, которые призывали их разойтись и указывали, что митинг не санкционирован.

Автомобилисты в Нур-Султане поддерживают протесты

В Нур-Султане также задерживают людей, участвующих в несанкционированном митинге на проспекте Республики. По данным "Интерфакса", число задержанных в столице Казахстана составляет несколько десятков. Проезжающие автомобилисты сигналами выражают поддержку задерживаемым активистам, передает КазТАГ. По его данным, на проспект Республики стянуты большое число полицейских автобусов.

Ежегодно 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы, который совпадает с днем рождения бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева.

Накануне, 5 июля, суд в Нур-Султане арестовал трех участников движения ДВК в рамках уголовного расследования об участии этих лиц в деятельности экстремистской организации. Кроме того, в ходе мониторинга соцсетей установлены и задержаны семь жителей Нур-Султана. По данным следствия, они призывали к участию в несанкционированных митингах путем расклеивания листовок, а также в интернете.

Протесты в Казахстане

В день президентских выборов в Казахстане 9 июня и после них в крупных городах страны прошла волна несанкционированных протестных акций, участники которых призывали бойкотировать выборы, а затем - отменить результаты голосования. В МВД считают, что митинги организованы сторонниками ДВК с целью дестабилизации ситуации в Казахстане. 9 июня было задержано порядка 500 человек, на 400 из них были составлены административные протоколы, на следующий день задержаны около 200 человек было задержано, из них на 150 составлены протоколы.

Центризбирком Казахстана вечером 10 июня официально объявил победителем президентских выборов действующего временного главу государства - Касым-Жомарта Токаева. В его поддержку проголосовали 70,96 процента избирателей.