Как сообщил "Интерфаксу" глава городского управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, в больницы доставлены 66 пострадавших, 50 госпитализированы, состояние 12 из них - тяжелое. Впоследствии стало известно, что в больнице скончался один пострадавший, изначальное число жертв увеличилось до 15.
Затем министерство здравоохранения Казахстана опубликовало список погибших в результате произошедшей в пятницу авиакатастрофы близ Алма-Аты. По предварительным данным ведомства, жертвами трагедии стали 12 человек, в том числе командир воздушного судна. Как сообщил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултан Нурахметов, госпитализировано 49 человек.
Всего на борту самолета находилось 5 членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Киргизии, один гражданин Китая, остальные - граждане Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Казахстана.
У пострадавших закрытые черепно-мозговые травмы, закрытые переломы тазобедренного сустава, травмы нижних конечностей, тазобедренные травмы, рассказал источник в медицинских кругах. Сообщалось также, что госпитализированы восемь детей с политравмами, они были в сознании.
По словам пассажира разбившегося самолета Аслана Назаралиева, спасатели долго добирались до места крушения, поэтому людям пришлось покидать воздушное судно самостоятельно. Рассказ очевидца приводит Zakon.kz.
В поисково-спасательной операции задействовано более 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория места происшествия оцеплена.
На месте крушения найдены бортовые самописцы, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.
Что послужило причиной крушения, пока неизвестно. При взлете лайнер потерял высоту и врезался в двухэтажное здание, в котором, по данным департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, никого не было.
Для расследования инцидента создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Мамином. МВД возбудило дело по ч. 3 ст. 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК Казахстана.
По словам Скляра, самолет дважды коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. "Либо это ошибка пилота, либо технические причины", - отметил он. "Взлетная полоса, мы сейчас убедились, была в идеальном состоянии. Коэффициент сцепления был 0,5. Это полностью соответствовало всем критериям", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
Полеты Fokker-100 в Казахстане приостановлены. Также временно прекращена деятельность Bek Air. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные будут наказаны. 28 декабря объявлено днем общенационального траура.
Самолет, потерпевший крушение, имел сертификат летной годности, выданный в мае 2019 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. Дата выпуска борта - апрель 1996 года. Зарегистрирован в казахстанском реестре 26 августа 2016 года (номер свидетельства 940). В авиакомпании "Бек эйр" зарегистрировано девять бортов", - говорится в сообщении министерства, которое цитирует ТАСС.
Киев и Донбасс согласовали обмен "всех на всех" 29 декабря (21)
Киев и самопровозглашенные ЛНР и ДНР, которые...
Спецслужбы Украины задержали иранцев, занимавшихся поставками оружия в обход санкций ООН
Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла...
В Японии приведен в исполнение первый в новейшей истории страны смертный приговор иностранцу (1)
Первый смертный приговор в отношении иностранца в...
В Казахстане разбился самолет с 95 пассажирами (2)
Самолет авиакомпании Bek Air разбился после вылета из...
Резко выросло число россиян, ищущих убежища в Израиле, но за последние пять лет его не получил никто (20)
Граждане России и Украины за последние пять лет ни разу...
TOP новостей
Приближается самая кровавая ночь в году – другой такой не бывает (13)
1 января – самый кровавый день в году. Об этом...
Перемены не за горами: работодатели вынуждены будут сокращать время работы (15)
Президент Литовской конфедерации работодателей Данас...
Парламент Литвы остановил введение требования о предании огласки деклараций приставов (1)
Председатель парламентского Комитета права и...
Важно запомнить: если не соблюдать правила, в Новый год ждет штраф (4)
Встречу Нового года многие жители Литвы не...
Глава МИД: отношение Литвы к БАЭС не должно быть слишком радикальным (11)
По словам министра иностранных дел Линаса...