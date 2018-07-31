Они снимали документальный фильм о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера".

"Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал Би-би-си главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин.

Жена Джемаля Ирина Гордиенко опознала своего мужа на фотографии, рассказала она изданию The Bell. С ней связалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что процесс опознания продлится до завтра, 1 августа, и пообещала как можно скорее вернуть тело, рассказала Гордиенко.

Гибель Джемаля Би-би-си ранее подтвердил его друг Максим Шевченко. "На прошлой неделе мы виделись с Орханом, он рассказывал о планах поехать в эту проклятую Центральноафриканскую республику. Но доподлинно я не знал, поехал он туда или нет. Он человек, не знавший страха, поэтому он мог туда поехать", - рассказал он.

Во время разговора с корреспондентом Би-би-си Шевченко сообщил, что ему пришла смс о том, что Джемаль погиб.

Что известно о гибели журналистов?

Первым о гибели россиян сообщило агентство Франс пресс со ссылкой на источники. По его данным, у убитых были при себе пресс-карты.

Тела были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю, выяснило агентство. По данным источников, они были были убиты "неизвестными вооруженными людьми".

Автомобиль, в котором находились россияне, был расстрелян из засады из автоматов, рассказал его водитель, которому удалось выжить. Трое его пассажиров погибли на месте.

"По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал источник "Интерфакса" в полиции ЦАР.

В пресс-службе "Известий" сообщили, что в последнее время никто из сотрудников издания на территории ЦАР не находился.

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Кем были погибшие?Орхан Джемаль погиб в возрасте 51 года. В разное время работал в газете "Вечерняя Москва", "Независимой газете", "Новой газете" и других. Как военный корреспондент он работал в горячих точках на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке и Сирии. Работая в Ливии в 2011 году, он был ранен в ногу во время битвы за Триполи.

Режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву было 47 лет. Вместе с журналистом Алексеем Пивоваровым и режиссером-документалистом Павлом Костомаровым Расторгуев в 2012 году создал проект "Срок" - фильм о протестах в России 2011-2012 годов и их лидерах.

Оператору Кириллу Радченко, по данным СМИ, было 33 года. Согласно открытым данным с его страницы в "Фейсбуке", в разное время он работал фотографом и оператором. Последним его местом работы указано абхазское агентство Anna News, где Радченко был видеооператором-монтажером.

Что известно о российских наемниках в ЦАР?

О том, что в Центральноафриканской Республике присутствуют российские наемники, в апреле этого года сообщила французская газета Le Monde.

В октябре 2017 года в Сочи состоялась встреча между президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой и главой МИД России Сергеем Лавровым. После нее Москва обратилась в ООН с просьбой отменить запрет на поставку оружия в ЦАР, отмечала газета.

МИД России в марте 2018 года сообщил, что российская сторона в ответ на соответствующую просьбу президента африканской республики приняла решение оказать стране военно-техническую помощь на безвозмездной основе.

Зимой этого года из России в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, рассказали в ведомстве. Также в ЦАР "для подготовки военнослужащих" республики были отправлены пятеро российских военных и 170 российских гражданских инструкторов, добавили в ведомстве.

Источник издания The Bell в начале июня этого года утверждал, что вооруженные силы Центральноафриканской Республики тренируют сотрудники ЧВК Вагнера.

Что происходит в ЦАР?

В 2013 году власть в ЦАР захватили повстанцы из коалиции "Селека", которые называют себя мусульманской группировкой. Самопровозглашенным президентом страны стал мусульманин Мишель Джотодия.

Вскоре в ЦАР, большинство населения которой составляют христиане, появились группы под названием "Антибалака", которые называют себя христианским ополчением. Между группами началось ожесточенное противостояние, в ходе столкновений погибли сотни мирных жителей.

В 2014 году "Селека" под международным давлением передала власть переходному правительству, но насилие не прекратилось. Несмотря на присутствие в ЦАР миротворческого контингета ООН, столкновения между разными группировками продолжаются.

Регулярно подвергаются нападениям гражданские объекты и сотрудники гуманитарных миссий, работающие в стране. В начале мая ООН заявила о серии нападений неизвестных групп вооруженных людей на больницы.