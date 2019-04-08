В Национальном парке Крюгера в ЮАР слон затоптал браконьера, после чего его тело съели львы.
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Сообщники погибшего, который, судя по всему, охотился на носорога, рассказали его семье, что он был убит слоном во вторник. Родственники сообщили о случившемся сотрудникам парка.

Поисковая бригада долго искала тело и в четверг обнаружила человеческий череп и пару брюк — это все, что осталось от охотника. Управляющий парком выразил соболезнования семье погибшего.

"Проникать на территорию Национального парка Крюгера нелегально и пешком — верх безрассудства, — сказал он. — Заповедник таит в себе много опасностей, и этот инцидент служит тому доказательством".

Национальный парк Крюгера постоянно сталкивается с проблемой браконьерства, в частности потому, что в странах Азии сохраняется высокий спрос на рог носорога. В субботу сотрудники аэропорта Гонконга конфисковали крупнейший за пять лет груз рога носорога на сумму 2,1 млн долларов.

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