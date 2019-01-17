Пираты потребовали выкуп за шестерых российских моряков, захваченных в Гвинейском заливе. Об этом РИА Новости сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих в России Сергей Фишов.
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Переговоры с пиратами ведет компания-посредник, а не владелец судна, на котором работали россияне, уточнил он. Фишов не назвал сумму выкупа, отметив, что в ходе переговоров посредники попытаются сбить цену.

Представители пиратской группировки вышли на связь с судовладельцем и дали ему пообщаться с капитаном, рассказал в свою очередь ТАСС председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков. "Капитан подтвердил, что все более или менее в порядке", — сказал он.

В ночь на 2 января у берегов Бенина в Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз MSC MANDY с российским экипажем, ходящий под флагом Панамы. Нападавшие ограбили экипаж и похитили шестерых человек.

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