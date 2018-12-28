В Афганистане в результате авиаудара ликвидировали вербовщика "Исламского государства"

27 декабря высокопоставленный американский военный подтвердил "Голосу Америки", что в ходе авиаудара по провинции Нангархар на востоке Афганистана был убит официальный представитель "Исламского государства – провинции Хорасан" Султан Азиз Азам. Это произошло 23 декабря.
Кроме того, как сообщил источник в Пентагоне, во время авиаудара был ликвидирован еще один террорист. Жертв среди мирных жителей удалось избежать, добавил собеседник "Голоса Америки". Ранее представители афганских властей утверждали, что во время налета были убиты гражданские лица.
Пресс-секретарь МВД Афганистана ранее сообщал в интервью "Голосу Америки", что вместе с Азамом были убиты трое его телохранителей. Азам занимался вербовкой боевиков для проведения терактов против мирных жителей Афганистана.
По данным Пентагона, несмотря на успехи в борьбе с исламистами, в сентябре 2018 года в афганских провинциях Нангархар и Джаузджан все еще действовали более 1000 боевиков "Исламского государства – провинции Хорасан" . Начиная с 2017 года американским военным удалось ликвидировать по меньшей мере трех лидеров экстремистской группировки.
26 августа лидер "Исламского государства" в Афганистане Абду Саад Эрхаби и девять подчиненных ему командиров были убиты в результате удара, нанесенного американским беспилотником.
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