В 2018 году в Афганистане в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибли беспрецедентно много мирных жителей - 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены. Такие статистические данные содержатся в обнародованном в воскресенье, 24 февраля, докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) и Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека.
По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.
"Талибан" и подразделение ИГ
Как поясняют эксперты, за атаками в большинстве случаев (63 процента) стояли противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения "Талибан", еще в 20 - "Вилаят Хорасан", отделения джихадистской группировки "Исламское государство" в Афганистане и в Пакистане.
Еще 6 процентов нападений совершили неизвестные.
Специалисты ООН констатировали участившееся количество терактов, совершенных смертниками. Помимо этого, мирные жители зачастую становились случайными жертвами в ходе воздушных и розыскных операций проправительственных сил.
Пугающие тенденции
Подобные тенденции "вызывают серьезную тревогу и совершенно неприемлемы", заявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В декабре 2018 года стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен вывести из Афганистана около половины дислоцированных там войск. К концу прошлого года в стране находились примерно 14 тысяч американских военнослужащих.
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