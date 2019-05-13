В Афганистане убили знаменитую тележурналистку

В Кабуле в субботу убита знаменитая телевизионная журналистка Мена Мангаль, сообщает афганская служба Радио Свобода. Представитель МВД сообщил, что нападение произошло около половины восьмого утра вблизи кабульского рынка, когда Мангаль ждала приезда такси.
© Sipa / Scanpix

Очевидцы рассказали корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что огонь вели двое мотоциклистов. По словам одного из свидетелей, один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в грудную клетку журналистки. Оба мужчины скрылись с места.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности право на работу и образование. Она также работала советником по культуре в парламенте Афганистана.

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Накануне Мангаль рассказала на своих страницах в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

По словам родственников журналистки, они подозревают в убийстве родственников с стороны бывшего мужа. Но, согласно заявлению полиции, прорабатываются все возможные варианты.

"Настоящее время"
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