В Афганистане убили знаменитую тележурналистку

В Кабуле в субботу убита знаменитая телевизионная журналистка Мена Мангаль, сообщает афганская служба Радио Свобода. Представитель МВД сообщил, что нападение произошло около половины восьмого утра вблизи кабульского рынка, когда Мангаль ждала приезда такси.
© Sipa / Scanpix

Очевидцы рассказали корреспонденту Радио Свободная Европа/Радио Свобода, что огонь вели двое мотоциклистов. По словам одного из свидетелей, один из нападавших выстрелил в воздух, чтобы разогнать людей, а затем дважды выстрелил в грудную клетку журналистки. Оба мужчины скрылись с места.

Мена Мангаль в течение более чем десяти лет вела программы на частных афганских телеканалах Ariana TV, Lamar и Shamshad TV. На ее страницах в социальных сетях обсуждались права афганских женщин, в частности право на работу и образование. Она также работала советником по культуре в парламенте Афганистана.

Статьи по теме:
В Кабуле неизвестные напали на правительственный квартал  (2)
Вице-президент Афганистана генерал Дустум пережил очередное покушение

Накануне Мангаль рассказала на своих страницах в соцсетях, что в 2017 году ее вынудили выйти замуж против ее воли. В начале мая она добилась развода. В последнее время журналистка сообщала, что неизвестные присылают ей сообщения с угрозами убийства.

По словам родственников журналистки, они подозревают в убийстве родственников с стороны бывшего мужа. Но, согласно заявлению полиции, прорабатываются все возможные варианты.

"Настоящее время"
Статьи по теме:

В Афганистане в 2018 году боевики убили более 3800 мирных жителей (5)

По словам Верховного комиссара ООН, рост жертв боевиков...

Талибан совершил серию нападений на афганских военных

Согласно поступившим сообщениям, боевики Талибана...

Трамп: "Россия" была права, что воевала в Афганистане, и ей стоит туда вернуться (22)

Президент США Дональд Трамп , обсуждая борьбу с...

"Талибан" не намерен вести прямые переговоры с Кабулом

В преддверии мирных переговоров с представителями США...

В мире

МИД Польши отменил визит израильской делегации в Варшаву

В качестве причины МИД Польши указал на изменения в...

Украинский генерал: на Донбассе и в Крыму - 75 тысяч кадровых российских офицеров (4)

На территории оккупированных Донбасса и Крыма...

Патриарх Киевский и всея Руси-Украины: раздел ПЦУ допускаю, но единую церковь мы создадим (1)

Почетный патриарх Киевский и всея Руси- Украины...

В Тель-Авиве официально открылась неделя "Евровидения"

В воскресенье, 12 мая, в Тель-Авиве официально открылись...

В Афганистане убили знаменитую тележурналистку

В Кабуле в субботу убита знаменитая телевизионная...

TOP новостей

Во втором туре президентских выборов в Литве сразятся Шимоните и Науседа (121)

Через две недели, во втором туре президентских выборов...

В Литве хотят ввести специальные карты для строителей: наподобие водительского удостоверения

Литовская ассоциация строителей (ЛАС) уже в течение...

Ответ Сквернялиса Карбаускису: не надо заниматься такими вещами (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который не...

Президент Литвы: выборы продемонстрировали зрелость литовского общества (16)

Президентские выборы продемонстрировали зрелость...

Референдум о двойном гражданстве состоялся, но голосов "за" не хватило (15)

В Литве 12 мая жители голосовали не только на...