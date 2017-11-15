Согласно докладу, посевные площади опиумного мака выросли в Афганистане в 2017 году до 328 тыс. гектаров, что стало абсолютным рекордом за всю историю страны и может привести к производству 9 тысяч тонн наркотиков в опиумном эквиваленте.

Опиумный сок, как известно, получают из семенных коробочек мака. Затем такой опиум очищается от примесей и превращается в морфий, при дальнейшей очистке — в различные формы героина. Таким образом, мак — основной источник героина в мире.

В докладе сделан прогноз, что Афганистан будет финансировать на вырученные деньги террористические группы, а более качественный и дешевый героин выйдет на потребительские рынки по всему миру, что приведет к увеличению потребления наркотиков.

В 2017 году было уничтожено около 750 гектаров посевов мака, что в два раза больше, чем в прошлом году, но, во-первых, выросли площади культивирования более чем на 60%, особенно в южных и северо-восточных регионах, а во-вторых, согласно отчету, увеличилась средняя урожайность на гектар на 15% по сравнению с прошлым годом.

Активнее всего опийный мак выращивается в южной провинции Афганистана Гильменде, в производство оказались вовлечены северные регионы, где этот бизнес был менее развит.

Стоимость производства опия на фермах выросла более чем на 50% и составила около 1,4 млрд долларов, или 7% от валового внутреннего продукта Афганистана, говорится в докладе УНП ООН.

Заместитель Генерального секретаря ООН и исполнительный директор УНП ООН Юрий Федотов сообщил ТАСС, что "производимые афганскими властями операции по уничтожению маковых посевов практически отсутствуют или [посевы] уничтожаются крайне мало".

По словам Федотова, потребление опиоидов в мире было практически стабильным и вброс на рынок новых партий чреват тем, что существующие рынки могут расшириться, а также могут осваиваться новые рынки.

"При этом наркодилеры в целях завоевания новых рынков могут предлагать наркотики по более низким ценам, чтобы привлечь больше людей. Это чревато ростом наркомании во многих регионах мира, не исключено, что и в России", — отметил Федотов.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в сфере здравоохранения в связи с распространением опиатов. В 2016 году из-за передозировки наркотиков погибло 64 тысячи американцев. Согласно данным статистики, США являются крупнейшим потребителем опиатов в мире.

США и страны НАТО реализуют специальные программы, стоимостью десятки миллионов долларов в среднеазиатских республиках, откуда героин попадает в другие страны. Кроме того, США подписали соглашение с Киргизией и Таджикистаном, где с 2015 года существует закон, запрещающий применять амнистию к лицам, осужденным за незаконный оборот наркотиков.