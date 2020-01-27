В Афганистане на подконтрольной "Талибану" территории разбился самолет

Местные власти опасаются, что крушение в отдаленном горном районе унесло жизни десятков человек. По одним данным, самолет следовал из Кабула в западную провинцию Герат, по другим - в обратном направлении. Также есть информация о том, что лайнер летел из Герата в Дели. По неподтвержденным данным, судно рухнуло на территории, подконтрольной запрещенному в России движению "Талибан".
Первоначально сообщалось, что самолет принадлежит компании Ariana Afghan Airlines, однако исполнительный директор авиакомпании Мирвайс Мирзаквал не подтвердил эту информацию. Сообщение о том, что все рейсы закончились благополучно, появилось и на странице авиакомпании в Facebook.
Посольство РФ в Афганистане выясняет, были ли на борту россияне. РИА "Новости" со ссылкой на источник сообщает, что самолет принадлежал афганской армии. Крушение борта сопровождалось пожаром. К работам планируется привлечь афганский спецназ.
Издание Afghan Affairs со ссылкой на источник в администрации Кабула сообщает, что рухнувший самолет является иностранным. Ряд источников говорят, что судно могло быть американским военным самолетом.
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