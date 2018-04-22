В столице Афганистана Кабуле в результате теракта погиб, по последним официальным данным, как минимум 31 человек, еще не менее 54 человек ранены, все они госпитализированы. Теракт устроил смертник, подорвавший пояс шахида возле центра регистрации избирателей в западной части Кабула.

Этот центр был создан для выдачи удостоверений личности, необходимых для участия в запланированных на октябрь выборах депутатов парламента и губернаторов провинций. Взрыв был такой силы, что он выбил окна в домах, расположенных за много километров от места происшествия. Местные телеканалы показали кадры с изображением сотен растерянных людей, собравшихся в окрестных больницах, чтобы узнать об участи своих близких.

Исламское радикальное движение "Талибан", которое обычно берет ответственность за совершенные им нападения, на этот раз заявило, что не имеет никакого отношения к случившемуся. Позднее исламистское информационное агентство "Амак" сообщило, что взрыв был устроен боевиком из местного филиала джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Эта ячейка ИГ уже неоднократно устраивала теракты против гражданского населения Кабула.

И талибы, и афганский филиал ИГ выступают против проведения запланированных на октябрь выборов.