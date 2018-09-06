Рейс EK203 приземлился в аэропорту в среду в 9:15. После приземления пилот самолета Airbus A380 сообщил, что у двух пассажиров наблюдается сильный жар, а порядка 100 пассажиров "безостановочно кашляют".
На борту самолета находилось около 520 человек. Самолет поставили вдалеке от терминала аэропорта на карантин, после чего было начато расследование, передает "Интерфакс".
В авиакомпании Emirates заявили, что медицинская помощь требуется десяти пассажирам. Остальных попавших в карантин людей скоро отпустят, написал в микроблоге Twitter корреспондент Сэм Суини.
Позднее пресс-секретарь мэра Нью-Йорка Эрик Филлипс сообщил, что десять заболевших госпитализированы. Еще девять человек больны, но отказались от госпитализации, сообщает ТАСС. А остальные пассажиры покинули борт после медицинской проверки.
"10 заболевших человек сошли с самолета и направляются в Jamaica Hospital. Медработники по одному выводят остальных и проверяют их на симптомы (заболевания)", - написал Филлипс в Twitter.
По его словам, 250 человек уже прошли медосмотр и направляются на таможню. "У нескольких пассажиров выявлены симптомы и их оставили для оказания медицинской помощи и возможной госпитализации", - отметил пресс-секретарь мэра Нью-Йорка.
По данным Филлипса, некоторые из пассажиров самолета перед вылетом побывали в Мекке, где сейчас наблюдается вспышка заболевания гриппом.
Точная причина заболевания авиапассажиров пока не установлена. "Симптомы (кашель, высокая температура, рвота) по-прежнему указывают на острое респираторное заболевание", - сказал пресс-секретарь мэра Нью-Йорка.
Аэробус A380 - самый большой коммерческий пассажирский самолет в мире. Авиакомпания Emirates является главным перевозчиком, использующим эту модель воздушного судна. Всего во флоте авиакомпании насчитывается больше 100 таких лайнеров. Некоторые аэробусы A380 вмещают свыше 600 пассажиров.
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