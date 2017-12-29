В аэропорту Мальты самолет бизнес-класса врезался в здание

Рано утром в четверг в международном аэропорту Мальты частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X выехал со стоянки и врезался в здание. Об этом сообщает Times of Malta.
© Reuters / Scanpix

По предварительным данным, самолет сдвинулся с противооткатных упоров под воздействием сильного ветра.

В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было.

По словам представителя компании, здание не получило сильных повреждений. Проводится расследование.

Издание отмечает, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Gazeta.ru
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