В аэропорту Мальты самолет бизнес-класса врезался в здание

По предварительным данным, самолет сдвинулся с противооткатных упоров под воздействием сильного ветра.
В здании, куда врезалось воздушное судно, находятся офисы одной из строительных компаний. В момент происшествия людей в офисах не было.
По словам представителя компании, здание не получило сильных повреждений. Проводится расследование.
Издание отмечает, что информации о пострадавших в результате инцидента не поступало.
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