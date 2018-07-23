В аэропорту Кабула взорвался смертник

По данным МВД страны, большинство пострадавших - сотрудники полиции. Взрыв большой силы прогремел в толпе сторонников Дустума на окраине воздушной гавани, когда вице-президент на борту бронированного автомобиля, окруженного личной охраной, покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.
Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Чартерный рейс без опознавательных знаков на борту, на котором прибыл Дустум, приземлился в воскресенье в 16:30 по местному времени (15:00 по Москве) в столичном международном аэропорту имени Хамида Карзая.
Сотни человек, в том числе высокопоставленные чиновники, собрались на взлетно-посадочной полосе, чтобы приветствовать вернувшегося на родину вице-президента, который провел в Турции 14 месяцев, уточняет РБК
Этнический узбек Дустум покинул страну в мае 2017 года, уехав в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.
Вице-президент проходил по делу как свидетель, обвинения в незаконном удержании губернатора и сексуальном насилии над ним были предъявлены его семи телохранителям.
Сам Дустум утверждал, что причиной отъезда была необходимость пройти медицинское лечение.
Его возвращение происходит на фоне выступлений сторонников Дустума на северо-западе страны, в провинции Фарьяб. Протестующие недовольны арестом одного из его сторонников, Низамуддина Кайсари, публично критиковавшего главу республики Ашрафа Гани. Демонстранты также требовали возвращения вице-президента в страну. Дустум считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане.
ФОТО: И строители не помеха! В центре Таллинна женщина загорала на балконе в чем мать родила
На присланных в редакцию фотографиях видно, как на...
Полиция Израиля: репатрианты организовали "импорт" девушек из Беларуси для занятий проституцией (4)
Израильская полиция совместно с "Интерполом" и милицией...
Четырнадцать человек стали жертвами стрельбы в Торонто
Жертвами стрельбы в канадском Торонто стали...
Израильские военные помогли эвакуировать из Сирии правозащитников и членов их семей (119)
Рано утром в воскресенье, 22 июля, пресс-служба ЦАХАЛа...
TOP новостей
В Литве существуют две проблемы – эмиграция за границу и переезд в Вильнюс (21)
На площади Независимости Рокишкиса, находящегося на...
Угроза энергобезопасности Литвы: блэкаут за 3 млрд. евро и предупреждения ДГБ (21)
В конце июня в Брюсселе было подписано политическое...
Предложение увеличить размер пособий по уходу за ребенком подверглось критике (14)
Члены партии " Порядок и справедливость ", обещая...
В Вильнюсе очереди в детские сады всё ещё ждут почти 2000 детей (7)
В Вильнюсе очереди в муниципальные детские сады с...