В аэропорту Кабула взорвался смертник

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 14 получили ранения в воскресенье в результате атаки террориста-смертника близ аэропорта Кабула вскоре после того, как его покинул первый вице-президент Афганистана Абдул Рашид Дустум, вернувшийся на родину после года изгнания, передает ТАСС.
© AP / Scanpix

По данным МВД страны, большинство пострадавших - сотрудники полиции. Взрыв большой силы прогремел в толпе сторонников Дустума на окраине воздушной гавани, когда вице-президент на борту бронированного автомобиля, окруженного личной охраной, покидал аэропорт. Сам политик, бежавший в 2017 году в Турцию, не пострадал.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Чартерный рейс без опознавательных знаков на борту, на котором прибыл Дустум, приземлился в воскресенье в 16:30 по местному времени (15:00 по Москве) в столичном международном аэропорту имени Хамида Карзая.

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Этнический узбек Дустум покинул страну в мае 2017 года, уехав в Турцию из-за подозрений в похищении и пытках своего политического противника, экс-губернатора провинции Джаузджан Ахмада Эшчи.

Вице-президент проходил по делу как свидетель, обвинения в незаконном удержании губернатора и сексуальном насилии над ним были предъявлены его семи телохранителям.

Сам Дустум утверждал, что причиной отъезда была необходимость пройти медицинское лечение.

Его возвращение происходит на фоне выступлений сторонников Дустума на северо-западе страны, в провинции Фарьяб. Протестующие недовольны арестом одного из его сторонников, Низамуддина Кайсари, публично критиковавшего главу республики Ашрафа Гани. Демонстранты также требовали возвращения вице-президента в страну. Дустум считается лидером узбекского меньшинства в Афганистане.

NEWSru.com
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