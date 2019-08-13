В аэропорту Гонконга отменены все вылеты из-за акции протестов

Тысячи демонстрантов протестуют четвертый день в зале прилета гонконгского аэропорта. Из-за акции протеста все рейсы отменены.
Protestas Honkongo oro uoste
© Scanpix

В аэропорту Гонконга в понедельник, 12 августа, отменены все рейсы из-за массовых акций протеста, которые длятся уже четвертый день, пишет издание South China Morning Post. Один из главных аэропортов юго-восточной Азии сообщил о приостановке своей работы после того, как тысячи демонстрантов собрались в зале прилета.

"Регистрация на рейсы приостановлена. Все рейсы, кроме уже зарегистрированных и тех, которые находятся в пути, все они отменены до конца дня", — заявил в понедельник оператор международного аэропорта Гонконга.

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Одетые во все черное демонстранты собрались в аэропорту, чтобы выразить свое недовольство действиями властей, а также поведением сотрудников полиции. Во время прошлого столкновения полицейские использовали резиновые пули, один из участников демонстраций получил серьезное ранение — ему повредили глаз. В знак протеста против жестокого поведения полицейских в этот раз демонстранты выступили с самодельными повязками, которые покрывают только один глаз.

Протесты в Гонконге продолжаются больше двух месяцев


Самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году продолжаются с 9 июня. Они начались, как реакция на намерение правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР.

Несмотря на то, что в начале июля глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила о "кончине" законопроекта об экстрадиции в КНР, она не выполнила требований демонстрантов о незамедлительном отзыве этого законопроекта. Протесты продолжились, временами перерастая в насилие. Участники демонстраций перешли к требованиям проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки Лам.

Китай, которому Гонконг был передан в 1997 году, заверил Великобританию в том, что сохранит на этой территории основные права человека, такие как свобода слова и печати, на протяжении как минимум 50 лет. Усилившееся оппозиционное движение в Гонконге обвиняет правительство автономии в том, что оно все больше нарушает принцип "одна страна — две системы".

Пекин резко осуждает протесты в Гонконге. Власти КНР, в частности, начали оказывать давление на гонконгские компании, чтобы те применяли санкции в отношении своих сотрудников, участвующих в оппозиционных акциях.

Deutsche Welle
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