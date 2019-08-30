Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.
"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - утверждается в сообщении.
Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності. Детальніше: https://t.co/AgDuvsCo7L— Офіс Президента (@APUkraine) August 30, 2019
"Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные "источники", - отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав "понимать последствия дезинформации", назвав ее "игрой с эмоциями общества". В администрации пообещали: "Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам".
Противоречивые сведения об обмене военнопленными
О ситуации с обменом по-прежнему поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. "Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив "не распространять непроверенную информацию".
В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели "ничего не будет".
В России тоже не подтверждают завершение обмена
Тем временем адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что его подзащитные остаются в СИЗО. "Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - подчеркнул он
В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник передает, что "необходимо еще некоторое время для оформления документов".
Все началось с поста в Facebook
Несколькими часами ранее сотрудница Верховной рады Анна Исламова сообщила в соцсети Facebook, что Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев: "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем". Ее сообщение новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.
По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.
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