В администрации Зеленского отрицают окончание процедуры обмена пленными

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается", - подчеркивают в администрации президента Украины.
Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Администрация президента Украины Владимира Зеленского опровергла сообщения СМИ об окончании процедуры обмена пленными между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление было размещено в Telegram-канале офиса утром в пятницу, 30 августа.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности", - утверждается в сообщении.



"Уже не впервые мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и множественные "источники", - отметили далее в администрации Зеленского, заодно призвав "понимать последствия дезинформации", назвав ее "игрой с эмоциями общества". В администрации пообещали: "Когда взаимный обмен удерживаемыми лицами завершится, офис президента сообщит об этом по официальным каналам".

Противоречивые сведения об обмене военнопленными

О ситуации с обменом по-прежнему поступают противоречивые сведения. Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская призвала журналистов не предвосхищать события. "Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, ненадолго", - написала Гитлянская в соцсети Facebook, попросив "не распространять непроверенную информацию".

В свою очередь в СБУ корреспонденту DW сообщили, что до конца недели "ничего не будет".

В России тоже не подтверждают завершение обмена

Тем временем адвокат удерживаемых в Украине россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что его подзащитные остаются в СИЗО. "Украинские пленные сидят на базе и в СИЗО. Мне пока не известно, что они сегодня вообще движутся на обмен", - подчеркнул он

В свою очередь "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник передает, что "необходимо еще некоторое время для оформления документов".

Все началось с поста в Facebook

Несколькими часами ранее сотрудница Верховной рады Анна Исламова сообщила в соцсети Facebook, что Москва и Киев начали обмен россиян, осужденных в Украине, на украинцев: "Молимся. Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой! Ждем". Ее сообщение новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил в ночь на пятницу, 30 августа.

По информации Telegram-канала Baza, неопознанный самолет приземлился в московском аэропорту Остафьево около часа ночи. Журналисты связали это с обменом пленными, о котором СМИ писали до этого.

Deutsche Welle
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