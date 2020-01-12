В Абхазии определились с датой повторных выборов

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной Республики Абхазия назначила выборы на 22 марта. Об этом сообщило в воскресенье, 12 января. По словам председателя Избиркома Тамаза Гогии, на которого ссылается ТАСС, за это решение проголосовали единогласно.

Оппозиционеры требовали незамедлительно назначить дату повторных выборов президента. Они предупредили власти, что не освободят захваченное ими здание администрации президента в Сухуми до тех пор, пока действующий глава региона Рауль Хаджимба не сложит полномочия. "Наши требования не изменились. Рауль Хаджимба должен сложить полномочия, после чего мы уйдем из этого здания", - заявил один из организаторов акций по захвату комплекса правительственных зданий в Сухуми Ахра Авидзба в воскресенье, 12 января.

Накануне вечером с требованием к ЦИК незамедлительно назначить дату новых выборов уже обратились целый ряд политических партий и общественных организаций Абхазии.

Совместное заявление оппозиции

"Верховный суд признал, что Рауль Хаджимба не является избранным главой государства и обязал Центральную избирательную комиссию назначить повторные выборы президента республики. Считаем, что ЦИК обязан незамедлительно назначить дату выборов президента Абхазии. Любое затягивание решения вопроса может привести к непредсказуемым последствиям", - говорится в совместном заявлении представителей оппозиции и общественных организаций, которое, в числе прочих, подписали руководители оппозиционных партий "Амцахара", (Родовые огни) "Айтайра" (Возрождение), "Единая Абхазия", "Народный фронт Абхазии" и общественных организаций "Апсадгьыл", (Родина), "Наш дом - Абхазия", "Женщины в политике".

"Из решения суда следует, что и вся исполнительная власть, назначенная Раулем Хаджимбой, является нелегитимной. В целях недопущения еще большей эскалации обстановки в стране, политические партии и общественные организации республики требуют от депутатов Народного собрания Абхазии, руководствуясь решением суда, принять экстренные и исчерпывающие меры по восполнению правового вакуума власти", - подчеркивается в заявлении.

Решение Кассационной коллегии суда

10 января Кассационная коллегия ВС Абхазии признала незаконным решение ЦИК о победе Хаджимбы во втором туре выборов, прошедших осенью. Коллегия также отменила решение суда первой инстанции, оставившего в силе итоги выборов. 11 января председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия сообщил, что дата новых выборов будет объявлена в течение пяти дней. Это, однако, не устроило оппозицию.

"От ЦИКа люди ждут принятия законного решения о назначении даты новых выборов президента. Это входит в круг обязанностей комиссии. Мы ожидаем, что ЦИК примет решение о назначении даты выборов сегодня", - сказал лидер оппозиции Абхазии Аслан Бжания журналистам в воскресенье, 12 января.