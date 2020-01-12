В воскресенье утром представители оппозиции находятся в здании администрации президента и никого не пускают внутрь. Оппозиционеры ожидают приезда своих лидеров, которые могут сделать ряд заявлений. По словам представителей оппозиции, в здании находятся более 400 человек. Еще около 20 оппозиционеров остаются у здания парламента.

Сторонники оппозиции считают, что захваченное здание администрации не стоит оставлять до тех пор, пока Хаджимба не подаст в отставку. В ночь на воскресенье дежурили там посменно.

В здании филармонии, где 11 января прошла встреча сторонников президента с вице-президентом и бывшим вице-президентом, никого нет. Сторонники Рауля Хаджимбы планируют собраться позже. Как сообщили ТАСС в филармонии, группа из нескольких человек отправилась на государственную дачу, где находится глава республики, в ожидании дальнейших заявлений.

Накануне парламент Абхазии не смог собраться в субботу на внеочередную сессию в связи с ситуацией в стране из-за отсутствия кворума и повестки заседания.

В то же время президент Абхазии Рауль Хаджимба и заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев встретились во второй раз за два дня, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в стране из-за протестов, сообщили в воскресенье журналистам в пресс-службе президента.

Наконец, объявлено, что ЦИК Абхазии обсудит на заседании в воскресенье назначение даты новых выборов президента после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны. Об этом сообщил ТАСС глава комиссии Тамаз Гогия.

В субботу сообщалось, что в ЦИК планировали обсудить дату голосования не ранее понедельника, 13 января. Оппозиция между тем требует немедленного назначения даты выборов.

"Основная повестка - решение суда", - сказал Гогия. Отвечая на вопрос, будет ли назначена новая дата выборов, Гогия отметил, что "вероятность большая, нет необходимости оттягивать".

Исполнять обязанности президента Абхазии до проведения новых выборов может действующий премьер-министр республики Валерий Бганба, считает депутат парламента страны, лидер оппозиции Аслан Бжания. При этом он сказал журналистам, что такое решение может быть принято только путем переговоров. "Для того, чтобы итоги выборов были признаны всеми сторонами, чтобы наконец-то был избран президент, ? этот ответственный период должен пройти под руководством человека беспристрастного, человека, имеющего опыт управления государством, если у него такой опыт уже был... Есть такой человек в государстве, его фамилия Бганба", - сказал он.

Бжания подчеркнул, что отношение к премьер-министру положительное среди разных политических групп в стране. "Это вопрос переговоров", - заключил он.

Бжния заявил, что, согласно требованиям оппозиции, выборы должны быть назначены немедленно, а президент должен уйти в отставку. Также звучали предложения передать полноту власти парламенту. Между тем ранее представители ЦИК и руководства страны заявляли, что, согласно закону, в случае назначения повторных выборов руководить страной до избрания нового главы государства должен действующий президент.

Напомним, в Сухуме 9 января протестующие, требуя отставки избранного президента Рауля Хаджимбы, ворвались в здание администрации президента. Хаджимба собрал экстренное заседание Совбеза, после которого не исключил введения чрезвычайного положения в стране. Парламент республики на внеочередной сессии принял обращение к президенту с призывом уйти в отставку.

В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Планируется, что ЦИК рассмотрит вопрос о дате выборов 13 января. Оппозиция настаивает на том, чтобы Хаджимба ушел в отставку, тот же намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования.