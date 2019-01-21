В Абхазии российский бронетранспортер опрокинулся в горное ущелье. В результате инцидента погибли трое российских военных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Южный военный округ РФ.
© AP/Scanpix

Инцидент произошел 18 января, когда колонна боевой техники с горного полигона Цабал направлялась в пункт постоянного размещения в Абхазии. "…БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли", — говорится в заявлении Южного военного округа РФ.

Уточняется, что еще двое военнослужащих, пострадавших в результате инцидента, были доставлены на вертолетах в окружной военный госпиталь.

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