В 27 тюрьмах Италии начались беспорядки: заключенные требуют амнистии, не желая умирать от коронавируса за решеткой

Беспорядки возникли в 27 пенитенциарных учреждениях, где многие заключенные требуют амнистии по случаю опасной эпидемии. Как пишет миланская газета Corriere della Sera, волнения зафиксированы в миланской тюрьме "Сан Витторе" и римской "Ребиббия", а также в местах заключения в Салерно, Неаполе, Верчелли, Алессандрии, Фодже, Павии и ряде других итальянских городов. В некоторых тюрьмах заключенные в знак протеста пытались захватить местные медицинские учреждения.

В тюрьме североитальянского города Модена в воскресенье вспыхнул настоящий бунт и сотрудникам охраны пришлось подавлять его силой. В результате погибли шесть человек: трое непосредственно в Модене, и еще три человека в пенитенциарных учреждениях Пармы, Алессандрии и Вероны, куда были направлены протестовавшие. Еще 18 человек, в том числе три охранника и шесть санитаров, получили ранения. По фактам гибели людей ведется расследование.

Из тюрьмы в Фодже, воспользовавшись беспорядками, совершили побег около 50 заключенных. Местные власти обратились к горожанам с просьбой прекратить работу всех торговых точек, закрыть банки и учреждения. Вскоре 30 бежавших были заблокированы правоохранительными органами. Всего в местной тюрьме, рассчитанной на 365 заключенных, содержится сейчас 608 человек. По словам зеков, они живут "хуже, чем в аду" - охранники, опасаясь возможного заражения, держат их по 24 часа в закрытых камерах, не разрешая выходить.

Как сообщает РИА "Новости", в Италии в настоящее время зафиксированы более 7375 случаев заражения новым типом вируса, 622 человека уже выздоровели, 366 погибли. В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который предусматривает усиление мер по предотвращению заражения коронавирусом. В соответствии с ним область Ломбардия, где были выявлены основные очаги заражения, а также еще 14 северных провинций закрыты на карантин. Въезд и выезд, а также внутренние перемещения в этих районах разрешены только при особой необходимости.