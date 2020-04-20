Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 20 апреля, испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и предпринимательские круги, задействованные в сфере туриндустрии. Причина - пандемия COVID-19. Информацию подтвердили DW в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Заявление испанского министра

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности, нарушенной из-за пандемии, не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Министр обещала пособия оставшимся не у дел сотрудникам отрасли.

До этого не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию министр потребления Альберто Гарсон и другие представители кабмина. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения пандемии, учитывая, что Испания относится к наиболее пострадавшим от нее странам. На сегодняшний день от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 здесь скончались 20 852 человека.

Как Испания будет спасать туристическую отрасль

Иностранный туризм, так называемая "индустрия солнца и пляжа", является основной отраслью испанской экономики. В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 млн иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за утраты зарубежной клиентуры в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.

Чтобы избежать разорения, отрасль, охватывающая гостинично-ресторанное хозяйство, транспорт и часть торговли, возлагает надежду на возможное открытие морских курортов для граждан Испании. На всякий случай предлагается отправлять людей на отдых в полупустых поездах и загруженных лишь на две трети самолетах - чтобы во избежании заражения сохранять дистанцию в 1-2 метра. Определенную дистанцию предлагается соблюдать в ресторанах и на пляжах.

В то же время администрация Канарских островов, учитывая, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просит в порядке исключения разрешить ему летом принимать не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Сомнительные перспективы отдыха на Канарах

Между тем власти в Мадриде пока никак не отреагировали на предложение позволить кому-либо отдых у моря. В этой связи отмечается, что как минимум до 9 мая передвижения по стране ограничиваются. За нарушение - попытку выехать из центральных областей страны в район морских курортов - предусмотрен штраф в 1500 евро.

Кроме того, газета АВС высказывает предположение, что отдых в этом году будет не по карману многим испанцам. Ведь миллионы людей не работают из-за пандемии, а меры предосторожности удорожат, к примеру, тот же транспорт.

В Испании, по состоянию на 20 апреля, число заражений новым коронавирусом составило 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 скончались 20 852 человека.