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Летний туристический сезон 2020 года сорван из-за эпидемии нового коронавируса. Иностранные отдыхающие, по мнению экспертов, смогут вернуться на испанские пляжи лишь в 2021 году.
Sain-Jean de Luz paplūdimys Vakarų Prancūzijoje
Sain-Jean de Luz paplūdimys Vakarų Prancūzijoje
© Vida Press nuotr.

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года. Об этом сообщает в понедельник, 20 апреля, испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и предпринимательские круги, задействованные в сфере туриндустрии. Причина - пандемия COVID-19. Информацию подтвердили DW в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

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Заявление испанского министра

Министр труда Испании Иоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления экономической деятельности, нарушенной из-за пандемии, не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Министр обещала пособия оставшимся не у дел сотрудникам отрасли.

До этого не рекомендовал иностранцам бронировать летние поездки в Испанию министр потребления Альберто Гарсон и другие представители кабмина. С аналогичным предупреждением выступил недавно и Евросоюз. Причина - неясность с перспективой распространения пандемии, учитывая, что Испания относится к наиболее пострадавшим от нее странам. На сегодняшний день от последствий заражения коронавирусом SARS-CoV-2 здесь скончались 20 852 человека.

Как Испания будет спасать туристическую отрасль

Иностранный туризм, так называемая "индустрия солнца и пляжа", является основной отраслью испанской экономики. В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 млн иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за утраты зарубежной клиентуры в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.

Чтобы избежать разорения, отрасль, охватывающая гостинично-ресторанное хозяйство, транспорт и часть торговли, возлагает надежду на возможное открытие морских курортов для граждан Испании. На всякий случай предлагается отправлять людей на отдых в полупустых поездах и загруженных лишь на две трети самолетах - чтобы во избежании заражения сохранять дистанцию в 1-2 метра. Определенную дистанцию предлагается соблюдать в ресторанах и на пляжах.

В то же время администрация Канарских островов, учитывая, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просит в порядке исключения разрешить ему летом принимать не только испанцев, но и иностранцев, соблюдая при этом все меры предосторожности.

Сомнительные перспективы отдыха на Канарах

Между тем власти в Мадриде пока никак не отреагировали на предложение позволить кому-либо отдых у моря. В этой связи отмечается, что как минимум до 9 мая передвижения по стране ограничиваются. За нарушение - попытку выехать из центральных областей страны в район морских курортов - предусмотрен штраф в 1500 евро.

Кроме того, газета АВС высказывает предположение, что отдых в этом году будет не по карману многим испанцам. Ведь миллионы людей не работают из-за пандемии, а меры предосторожности удорожат, к примеру, тот же транспорт.

В Испании, по состоянию на 20 апреля, число заражений новым коронавирусом составило 200 210 человек, от последствий болезни COVID-19 скончались 20 852 человека.

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Deutsche Welle
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