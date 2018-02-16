Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в течение 2017 года как минимум 401 тысячу случаев нарушений режима прекращения огня в зоне противостояния на востоке Украины. Об этом замглавы СММ Александер Хуг сообщил в четверг, 15 февраля, на брифинге в Северодонецке Луганской области.
"За данный период зафиксировано 4 тысячи единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться согласно режиму разведения вооружения", - приводит "Интерфакс" слова Хуга.
За весь прошлый год наблюдатели подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения. С начала текущего года, по словам замглавы СММ ОБСЕ, уже подтверждена информация о 18 убитых и пострадавших из числа гражданского населения.
С момента начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года его жертвами стали более 10 тысяч человек. Положения заключенного в феврале 2015 года в Минске мирного соглашения не удается реализовать. Поддержка Россией сепаратистов в Донбассе и политика Кремля в отношении Украины, в частности российская аннексия Крыма, стали причиной экономических санкций, введенных странами запада против Москвы.
США и Турция пытаются нормализовать отношения
Две страны оказались на грани опасной конфронтации в...
Правительство ФРГ "пристально следит" за ситуацией вокруг Навального
Российский оппозиционер вносит важный вклад в...
Меркель не видит в "Северном потоке-2" угрозы для энергетической безопасности (8)
Берлин расходится с Варшавой в оценке газопровода...
США пригрозили России последствиями из-за причастности Кремля к кибератакам с использованием вируса NotPetya (13)
Власти США пообещали сделать все, чтобы российские...
Как украинские фирмы в обход Молдовы торгуют с "Шерифом" из Приднeстровья (4)
На фоне ограничений Киевом торговли с сепаратистскими...
TOP новостей
Всем сердцем вместе: вдохновляющее письмо Ландсбергиса (71)
Находящийся в больнице председатель Верховного совета...
Президент Литвы сказала, что значат вывешенные жителями флаги (153)
Поздравляя жителей Литвы со столетним юбилеем...
Экономист призывал эмигрантов вернуться в Литву (53)
"Развитие литовской экономики в последние 10 лет - это...
Ландсбергис поделился идеей, как остановить эмиграцию (113)
Архитектор свободы Литвы , историк искусства, музыки и...