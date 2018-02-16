За весь 2017 год в Донбассе зафиксировано не менее 401 тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Наблюдатели ОБСЕ подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения в течение года.
Donbasas
© Sputnik / Scanpix

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали в течение 2017 года как минимум 401 тысячу случаев нарушений режима прекращения огня в зоне противостояния на востоке Украины. Об этом замглавы СММ Александер Хуг сообщил в четверг, 15 февраля, на брифинге в Северодонецке Луганской области.

"За данный период зафиксировано 4 тысячи единиц вооружения, которое находилось на территориях, где оно не должно было находиться согласно режиму разведения вооружения", - приводит "Интерфакс" слова Хуга.

За весь прошлый год наблюдатели подтвердили информацию о 479 погибших и раненых среди мирного населения. С начала текущего года, по словам замглавы СММ ОБСЕ, уже подтверждена информация о 18 убитых и пострадавших из числа гражданского населения.

С момента начала конфликта на востоке Украины в апреле 2014 года его жертвами стали более 10 тысяч человек. Положения заключенного в феврале 2015 года в Минске мирного соглашения не удается реализовать. Поддержка Россией сепаратистов в Донбассе и политика Кремля в отношении Украины, в частности российская аннексия Крыма, стали причиной экономических санкций, введенных странами запада против Москвы.

Deutsche Welle
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