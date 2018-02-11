Землетрясение магнитудой 4,6 случилось 11 февраля в 5:03 утра по местному времени. Землетрясение сотрясло промышленный город Пхохан, который расположен в 160 км южнее Пхенчхана и в 370 км к юго-востоку от Сеула. Подземные толчки ощущались по всему городу.
"Землетрясение произошло в 5 км к северо-западу от района Бук-Гу города Пхохана, провинция Кексан-Пукто, — говорится в сообщении, текст которого Yahoo переводит на английский. — Сохраняйте бдительность и опасайтесь повторных толчков".
Геологическая служба Южной Кореи назвала землетрясение афтершоком после мощного землетрясения магнитудой 5,4, произошедшего в этом же месте 15 ноября 2017 года.
"Хочу заверить вас, что все спортивные объекты построены с учетом сейсмоактивности, способны выдержать семибалльное землетрясение", — отметил представитель оргкомитета Игр-2018 Сон Баик Ю, которого цитирует "Р-Спорт".
Землетрясение произошло слишком далеко от Олимпийской деревни, чтобы причинить ущерб ее обитателям. О жертвах и серьезных разрушениях информации нет.
Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане завершатся 25 февраля.
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