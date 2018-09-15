В 150 странах люди вышли 15 сентября на уборку

Вдохновителем этого мероприятия стал эстонский проект "Сделаем". Впервые эта акция прошла 3 мая 2008 года, когда 50 000 волонтеров по всей Эстонии собрали 10 000 тонн мусора. По приемеру Эстонии такие акции прошли более чем в 100 странах мира.
А крупнейшим событием этой теперь уже международной программы станет эта сентябрьская акция Teeme Ära - "Let's Do It! World". Она будет подарком эстонцев всему миру.
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