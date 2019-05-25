Уже 10 человек погибли из-за пробки у вершины Эвереста

Длительное ожидание привело к смерти уже 10 скалолазов – больше, чем за весь сезон 2018 года. Почти все они погибли из-за истощения, уже спускаясь с горы. Индийцу Нихалу Багвану было 27 лет.
"Он стоял в пробке более 12 часов и был истощен. Шерпы-проводники несли его до четвертого лагеря, но там он сделал свой последний вдох", – рассказали в непальском альпинистском агентстве Peak Promotion.
Пробка на Эвересте образовалась потому, что период, когда гору можно покорить, довольно короткий – несколько дней в конце апреля-начале мая. Облаков над Эверестом в этом сезоне нет буквально пять дней, и многие альпинисты хотят покорить гору именно в это время.
Власти Непала также выдали рекордное количество разрешений на покорение вершины – 381, пишет агентство AFP. Каждая лицензия стоит $11 тысяч.
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