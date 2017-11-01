Узбекистан поможет США расследовать теракт в Нью-Йорке

"Примите мои искренние соболезнования в связи с террористическим актом в городе Нью-Йорке, унесшим жизни невинных мирных граждан. Этому безжалостному и крайне жестокому преступлению не может быть никакого оправдания", - пишет Мирзиёев.
Он подчеркивает, что Узбекистан решительно осуждает "любые формы и проявления экстремизма и терроризма".
"Случившаяся трагедия вновь подтверждает необходимость объединения усилий всего международного сообщества в противодействии таким бесчеловечным вызовам современности. Узбекистан, со своей стороны, готов задействовать все силы и средства для оказания содействия в расследовании данного террористического акта", - говорится в тексте послания.
Теракт в Нью-Йорке произошел днем 31 октября. Водитель пикапа выехал на велодорожку, идущую вдоль берега реки Гудзон в юго-западной части Манхэттена, и начал давить людей. Нападение произошло в нескольких сотнях метров от мемориала жертвам терактов 11 сентября.
Грузовик врезался в школьный автобус, после чего подозреваемый вышел из кабины с криками "Аллах акбар!". В руках он держал пневматическое и пейнтбольное оружие.
Злоумышленник был задержан полицейскими, которые ранили его в живот. Подозреваемого доставили в больницу. В результате атаки погибли восемь человек, еще несколько получили ранения.
Как было установлено, атаку совершил 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Хабибулаевич Саипов, приехавший в американский штат Флорида в 2010 году. В последнее время он работал водителем Uber в штате Нью-Джерси. МИД Узбекистана ранее заявил, что ведомство проверяет информацию о гражданстве Саипова.
СМИ также сообщали, что подозреваемый оставил записку с заявлением о проведении атаки от лица террористической организации "Исламское государство"*. В то же время пока прямых подтверждений связи теракта с ИГ* не найдено. Ответственность за атаку не взяла на себя ни одна группировка.
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