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Министр обороны США не назвал причину отставки Элейн Маккаскер, исполнявшей обязанности главного фининспектора Пентагона. Маккаскер ставила под сомнение решение администрации Трампа заморозить военную помощь Украине.
Pentagonas
Pentagonas
© AFP / Scanpix

Элейн Маккаскер, исполняющая обязанности главного финансового инспектора министерства обороны США, уходит в отставку, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 16 июня. Он поблагодарил чиновницу за преданность государственной службе, не уточнив причины ее увольнения.

Президент США Дональд Трамп в конце 2019 года выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост главного фининспектора Пентагона, но в марте 2020-го отозвал ее. Незадолго до этого была обнародована электронная переписка Элейн Маккаскер с бюджетным управлением администрации президента США. Чиновница в своих письмах неоднократно выражала сомнения в законности заморозки военной помощи Вашингтона Украине.

Решение администрации Трампа приостановить военную помощь Киеву усугубило громкий политический скандал в Соединенных Штатах, запустивший процедуру импичмента президента. Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп таким образом пытался шантажировать Украину и побудить Киев начать расследование в отношении Джозефа Байдена, своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах. Контролируемый республиканцами Сенат в феврале проголосовал против объявления импичмента действующему американскому лидеру.

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Deutsche Welle
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