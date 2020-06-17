Элейн Маккаскер, исполняющая обязанности главного финансового инспектора министерства обороны США, уходит в отставку, заявил глава Пентагона Марк Эспер во вторник, 16 июня. Он поблагодарил чиновницу за преданность государственной службе, не уточнив причины ее увольнения.

Президент США Дональд Трамп в конце 2019 года выдвинул кандидатуру Маккаскер на пост главного фининспектора Пентагона, но в марте 2020-го отозвал ее. Незадолго до этого была обнародована электронная переписка Элейн Маккаскер с бюджетным управлением администрации президента США. Чиновница в своих письмах неоднократно выражала сомнения в законности заморозки военной помощи Вашингтона Украине.

Решение администрации Трампа приостановить военную помощь Киеву усугубило громкий политический скандал в Соединенных Штатах, запустивший процедуру импичмента президента. Бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон утверждал, что Дональд Трамп таким образом пытался шантажировать Украину и побудить Киев начать расследование в отношении Джозефа Байдена, своего вероятного соперника на предстоящих президентских выборах. Контролируемый республиканцами Сенат в феврале проголосовал против объявления импичмента действующему американскому лидеру.