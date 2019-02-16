Стрельба в Авроре произошла на следующий день после первой годовщины стрельбы в школе в Паркленде (штат Флорида), где в 2018 году погибли 17 человек.

Иллинойсский стрелок - 45-летний Гэри Мартин - 15 лет проработал в компании Henry Pratt по производству клапанов для водопроводных труб, сообщила начальник полиции Авроры Кристен Зиман. В пятницу он был уволен, передает Reuters.

Мартин был вооружен пистолетом Smith & Wesson, но в полиции пока не знают, было ли оружие при нем изначально, или мужчина специально сходил за ним. Один из очевидцев узнал в стрелявшем своего коллегу. По его словам, оружие было снабжено лазерным прицелом, передает CNN.

По данным источников телеканала ABC7 в правоохранительных органах, Мартина вызвали в комнату для собраний и объявили о его увольнении. В ответ он открыл огонь по своим руководителям, а затем переключился на коллег-рабочих.

По словам выжившего очевидца, проработавшего на заводе 40 лет, во время стрельбы в здании находились около 30 человек. Пятеро офицеров полиции были подстрелены в первые же пять минут после своего прибытия. Также был госпитализирован один рабочий. Жизням пострадавших ничего не угрожает.

У стрелка было криминальное прошлое. В 1995 году Мартин был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах в Миссисипи.

Президент США Дональд Трамп, покидая Белый дом для поездки во Флориду, проигнорировал вопросы журналистов о стрельбе в Авроре. Позже в Twitter он поблагодарил правоохранительные органы города за "отличную работу" и выразил соболезнования семьям погибших.

Мэр Авроры Ричард Ирвин назвал позором тот факт, что случаи массовой стрельбы в США стали обычным явлением. Политики и обычные пользователи соцсетей после трагедии вновь подняли вопрос об ограничении на ношение оружия, против которого выступает Трамп.

Бывший член Палаты представителей Габриэль Гиффордс, сама пережившая покушение, в ходе которого были убиты шесть человек, раскритиковала президента США за то, что он отказывается признавать "реальный кризис".

"Американцы должны ходить на работу без страха быть убитыми. Это должно остановиться", - написала бывшая конгрессвумен в Twitter.

Напомним, после расстрела прихожан синагоги в Питтсбурге в октябре минувшего года, Трамп заявил, что все могло обернуться иначе, если бы в синагоге была вооруженная охрана. Похожее предложение прозвучало после кровавой бойни в Паркленде: тогда президент предложил вооружить учителей.