Бывшие члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) самопровозглашенной ЛНР пожаловались российским властям на угрозы со стороны руководства республики. Об этом РБК рассказала входившая в комиссию Людмила Черечукина и подтвердили ее коллеги Даниил Говердовский, Павел Шупранов и бывший глава ЦИК Александр Шубин.

В распоряжении РБК имеются копии жалоб руководителю администрации президента России Антону Вайно и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы указывают на "обезглавливание" ЛНР в "условиях военного времени" перед выборами (в ноябре в самопровозглашенных республиках должны пройти выборы глав и законодательных органов).

Кто возглавлял ЦИК ЛНР

Александр Шубин родился 20 мая 1972 года в Луганске. Бывший нотариус стал министром юстиции ЛНР в 2014-м, когда республику возглавил Игорь Плотницкий.​ При Шубине в ЛНР были разработаны собственные паспорта и проходила подготовка местных выборов. В 2015 году он возглавил ЦИК, затем попал в санкционный список Евросоюза. В ноябре прошлого года в результате силового противостояния с главой МВД Игорем Корнетом и министром госбезопасности Леонидом Пасечником Плотницкий оставил свой пост и бежал в Россию. Пасечник стал и.о. главы ЛНР.

Шубина можно назвать человеком из команды Плотницкого, сказал источник РБК, близкий к руководству силовых структур ЛНР.

Записка с угрозами

Конфликт между ЦИК и руководством республики начался в мае. Как рассказал Шубин РБК, 3 мая вице-спикер народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов со ссылкой на решение главы совета Дениса Мирошниченко предложил ЦИК признать депутатами девять человек. Они должны были занять кресла выбывших по разным причинам с 2014 года парламентариев (всего в народном совете 50 мест). Но предлагаемые фигуры не значились в избирательных списках, и признание их депутатами — должностное преступление, ответил Шубин.​

В течение мая Мирошниченко и руководитель администрации главы ЛНР Ольга Бас пытались уговорить руководство ЦИК пойти на расширение предвыборных списков задним числом, в том числе обещая Шубину деньги на машину и квартиру, рассказали члены избиркома.

17 мая ЦИК официально приняла решение об отказе в признании предлагаемых кандидатов депутатами. Через несколько дней секретарю комиссии Даниле Говердовскому, по его словам, позвонил замглавы ЦИК Дмитрий Закурдаев и сказал, что по настоянию Мирошниченко добровольно подал в отставку, предупредив, что без заявлений об уходе "все члены ЦИК будут перещелканы по одному".

Вскоре Говердовский обнаружил у себя на столе лист со словами "последнее предупреждение" и подписью "наследники". "У меня трое малолетних детей. Я воспринимал эту угрозу как реальную", — рассказал он РБК.

ЦИК ЛНР направила жалобу в прокуратуру, МГБ и и.о. главы ЛНР Леониду Пасечнику. Ответа от властей не последовало.

Ротация с мешком на голове

25 июня председателя ЦИК вызвали в администрацию главы ЛНР и ознакомили с приказом об увольнении в связи с утратой доверия. Шубин расписаться отказался, поскольку по законам ЛНР глава республики не может увольнять членов ЦИК.

На следующий день за Шубиным пришли трое вооруженных людей, представившихся сотрудниками МГБ, в одном из которых он опознал сотрудника личной охраны главы республики. Они забрали у главы ЦИК документы, удостоверения, пропуски и печать избиркома. "Это приказ самого главного", — приводится цитата одного из бойцов в акте ЦИК о воспрепятствовании работе председателя (копия есть у РБК). Шубина вывели на улицу, запретив возвращаться на рабочее место.

29 июня народный совет ЛНР признал утратившим силу постановление о назначении Шубина членом ЦИК. "Несколько депутатов говорили о том, что к ним подходил неизвестный, представлявшийся сотрудником МГБ, и рекомендовал проголосовать "за" во избежание негативных последствий", — рассказал РБК зампредседателя ЦИК ЛНР Павел Шупранов. Вскоре в рамках "плановой ротации" были уволены и остальные члены комиссии. Новым ее председателем стала Елена Кравченко, которая до войны работала инспектором уголовно-исполнительной инспекции города Ровеньки, а затем была депутатом народного совета.

ЦИК назвала решение народного совета "обезглавливанием республики в условиях военного противостояния". По мнению членов комиссии, все постановления совета теряют силу в случае досрочного роспуска избиркома, в том числе изменения в местную Конституцию, согласно которым не только председатель народного совета, но и любой гражданин может быть и.о. главы ЛНР (именно эта поправка позволила Пасечнику стать им).

После выхода постановления о роспуске ЦИК Шубина, по его словам, задержали вооруженные люди, посадили в машину и с брезентовым мешком на голове отвезли в отделение МГБ, где отобрали телефон и без составления акта о задержании отправили в камеру без окон, раковины и туалета. Там же сидели бывший начальник управления по надзору за соблюдением законов в военной сфере Генпрокуратуры ЛНР Сергей Рахно и бывший генеральный прокурор Виталий Подобрый (оба были арестованы после смены власти в республике прошлой осенью). "Освободили меня через два с половиной часа после вмешательства министра госбезопасности, нецензурно высказывая недовольство его приказом", — рассказал Шубин РБК.

Сотрудник МГБ Алексей с позывным Борец сказал экс-главе ЦИК, что при появлении очередных жалоб в камеру попадут остальные члены комиссии. "Я опасаюсь за свою жизнь, поэтому вынужден скрываться от него. Борец продолжает названивать по телефону моей жене, интересуясь моим местонахождением", — заключил Шубин.

Черечукина сказала РБК, что сейчас все уволенные члены ЦИК опасаются за свои жизни и находятся на полуподпольном положении. По ее словам, Россия как гарант выполнения минских соглашений должна вмешаться в ситуацию "узурпации" власти в республике и возвратить ЛНР в правовое русло. "Никто из членов ЦИК ЛНР не держится за свои кресла. Такую линию поведения мы выбрали исключительно по причине того, что за державу обидно", — говорит Черечукина.

Ротацию в ЦИК решили провести в преддверии осенних выборов, объяснил РБК источник, близкий к администрации ЛНР. "Есть регламент, когда производится ротация. Они отработали четыре года, самое время провести ротацию, для того чтобы качественно провести выборы и технически, и политически", — отметил собеседник РБК.

"Конфликт связан с расстановкой Пасечником лояльных фигур во ​всех ветвях власти. Это нужно в рамках подготовки к выборам и закрепления своих позиций в республике", — отметил источник РБК, близкий к руководству силовых органов ЛНР.

И.о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего заявил РБК, что ему не известны причины расформирования ЦИК. Рассмотрение жалобы в СК не является подтверждением информации об угрозах, отметил он. "Что если у меня на потолке желтое пятно, я отправлю жалобу в Следственный комитет, а вам расскажу, что жалуюсь на губернатора?" — рассуждает Дейнего.

В ЛНР действует военное положение и за соблюдением формальностей никто особенно не следит, отмечает политолог Алексей Макаркин. Он напоминает, что насильственные действия в отношении представителей власти случаются в ЛНР не впервые, в частности от пыток погиб бывший премьер-министр республики Геннадий Цыпкалов. "На сегодняшний момент там сохраняется статус-кво, у России больших претензий к новому руководству ЛНР пока нет, а все остальное мало кого интересует", — пояснил он.

Принято к сведению

Зампредседателя ЦИК ЛНР Павлу Шупранову пришел ответ на его жалобу от управления президента России по обращениям граждан. Департамент письменных обращений граждан перенаправил письмо для ответа по существу в МИД. "Информируем, что высказанные вами озабоченности и соображения, касающиеся сферы компетенции МИД России, приняты нами к сведению", — говорится в ответе 2-го департамента МИДа по странам СНГ. Копии ответов имеются у РБК, их подлинность подтвердил собеседник в МИДе.

В ответе главного следственного управления (ГСУ) СКР подтверждается рассмотрение жалобы на противоправные действия администрации республики и угрозы в адрес членов ЦИК. В компетенцию следователей "не входит проверка законности и обоснованности решений, принятых органами государственной власти и местного самоуправления иностранных государств", — говорится в письме.

Российские силовые структуры осуществляют уголовное преследование иностранцев в случае совершения ими преступлений против интересов России и ее граждан, а также против мира и безопасности человечества, предусмотренных Уголовным кодексом и запрещенных международным гуманитарным правом, уточняют следователи. "Формально СКР не может ответить на обращение — там нет ущемления интересов российских граждан, фактов незаконных методов войны и т.п.", — пояснил РБК источник в ведомстве.