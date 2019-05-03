Сам Уильямсон настаивает, что не имеет отношения к утечке.

Дэвид Лидингтон, де-факто исполняющий обязанности заместителя премьер-министра Терезы Мэй, сказал, что та считает вопрос закрытым.

По словам Лидингтона, никто не предъявляет бывшему министру обороны никаких уголовных обвинений, но премьер-министр ему больше не доверяет, поэтому он лишился своего поста.

Он был уволен после того, как газета Daily Telegraph опубликовала детали дебатов в Национальном совете безопасности, во время которых обсуждались возможные риски участия китайской компании Huawei в разработке британской телекоммуникационной сети пятого поколения 5G.

Представители оппозиции от Лейбористской партии требуют расследовать, не нарушил ли экс-министр закон о нераспространении государственной тайны.

По словам Дэвида Лидингтона, правительство не намерено обращаться к полиции, но будет полностью с ней сотрудничать, если та сама решит расследовать этот вопрос.

Обычно лишь полиция решает, следует ли начинать расследование возможного уголовного преступления. Но в случае обвинений в утечке правительственной информации процедура иная.

После 2008 года были приняты правила, согласно которым утечка информации должна быть расследована самим правительством, а полиция может быть задействована лишь в случае, когда обнаруживаются доказательства серьезного нарушения закона о государственной тайне.

Даже если будет задействована лондонская полиция, которая занимается подобными вопросами, ей будет необходимо тщательно рассмотреть обвинения и провести консультации с юристами, прежде чем начать официальное расследование.

Учитывая тот факт, что перед лондонской полицией стоит и так множество проблем, а также что в прошлом она обвинялась в политически мотивированных расследованиях действий депутатов парламента, ей вряд ли захочется вмешиваться в это дело.

Глава лондонской полиции Крессида Дик сказала, что ее сотрудники рассмотрят любую жалобу, но пока им не поступило никаких запросов от секретариата кабинета министров.

Распространение конфиденциальной информации по вопросам государственной безопасности или обороны государственным служащим может быть уголовно наказуемым.

Подобное распространение информации считается преступлением, если оно наносит урон интересам государства и было сделано без разрешения.

Людям, признанным виновными в этом, грозит штраф и до двух лет заключения.

Если полиция решит рассмотреть обвинения в адрес Гэвина Уильямсона, решение о том, привлекать ли его к ответственности, будет принимать генеральный прокурор.

В среду вечером премьер-министр Тереза Мэй сказала Гэвину Уильямсону, что у нее есть информация, указывающая на то, что именно он был источником утечки информации.

В заявлении об увольнении министра обороны премьер-министр сказала, что "не было выявлено никакой другой убедительной версии, объясняющей, как могла произойти эта утечка информации".

Со своей стороны Гэвин Уильямсон, который занимал пост министра обороны с 2017 года, сказал, что абсолютно уверен, что полноценное и официальное расследование полностью поддержит его версию событий.

В Национальный совет безопасности входят основные министры правительства. Они собираются раз в неделю под председательством премьер-министра. На заседания в случае необходимости также могут быть приглашены другие члены кабинета министров, представители вооруженных сил и спецслужб.