Увеличилось число жертв авиакатастрофы на Кубе: умерла выжившая при крушении женщина

Как передает ТАСС со ссылкой на кубинское телевидение, 23-летняя Греттель Ландрове умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии. Ландрове была уроженкой города Ольгин, куда направлялся разбившийся самолет, но в последнее время жила в Гаване.
Состояние еще двух выживших женщин остается критическим. Они также находятся в больнице имени Каликсто Гарсии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни борются более двадцати врачей.
Boeing-737 разбился 18 мая после вылета из аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана - Ольгин. Самолет упал в сельскохозяйственной зоне между аэропортом и населенным пунктом Сантьяго-де-Лас-Вегас, примерно в 20 км к югу от Гаваны.
Сообщалось, что погибли 110 человек, в том числе пятеро детей. К настоящему времени идентифицированы останки 40 погибших. Ожидается, что процедура опознания тел займет несколько недель.
На месте трагедии продолжают работать следователи. Пока найден только один из двух черных ящиков лайнера. Крушение стало крупнейшей авиакатастрофой на Кубе за последние 30 лет.
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