"Увеличение рабочего времени всего лишь на один час в неделю может отрицательно сказываться на здоровье людей, сказано в исследовании немецких ученых из Галле-Виттенбергского университета и Университета Эрлангена-Нюрнберга, которое опубликовано в журнале Labour Economics", — пишет австрийское издание Der Standard.
© DELFI / Domantas Pipas

Чтобы установить такую взаимосвязь, исследователи изучили данные SOEP, социально-экономического исследования, регулярно проводимого в Германии уже более 30 лет и охватывающего более 12 тысяч немецких семей.

Опросы об образовании, здоровье, доходах, профессиональной деятельности и удовлетворенности жизнью ежегодно проходят одни и те же люди, что "позволяет проследить долгосрочные тренды и реакции на внешние изменения, например, изменения рабочего времени", отмечает Кристоф Вундер, один из авторов нового исследования. Для анализа ученые использовали данные, собранные с 1985 по 2014 год.

"Ученые обнаружили, что увеличение рабочего времени всего лишь на один час, может иметь значительные последствия: здоровье респондентов ухудшилось на 2%, а количество визитов к врачу выросло на 13%", — говорится в статье. Особенно негативно увеличение рабочего времени сказывается на женщинах, а также на семьях с маленькими детьми — ученые связывают это с тем, что увеличение времени, проводимого на работе, приводит к цейтноту в личной жизни.

"Исследование не позволяет сделать выводы об оптимальной продолжительности рабочей недели, однако демонстрирует, какие последствия может иметь даже небольшое изменение", — резюмирует Der Standard.

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