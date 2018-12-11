Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты "желтых жилетов", обойдутся госказне в сумму "от восьми до десяти млрд евро". Об этом заявил госсекретарь по госслужбам при министерстве экономики и финансов Франции Оливье Дюсопт. Его выступление в прямом эфире показал в понедельник, 10 декабря, французский телеканал BFMTV.
Emmanuelis Macronas
© AFP / Scanpix

Дюсопт также уточнил, что в случае обещанной Макроном прибавки в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты речь идет о сумме за вычетом всех налогов и сборов.

Выступая 10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

После активизации прокремлевских Twitter-аккаунтов Франция начала расследовать причастность России к протестам (21)

Власти Франции, во многих городах которой уже четвертую...

В ходе протестов во Франции задержали более 1700 человек (54)

МВД Франции назвало число задержанных во время...

На протестах "желтых жилетов" в Брюсселе задержали 70 человек (4)

Задержания активистов "желтых жилетов" связаны с...

Во Франции задержали 1000 человек в ходе протестов "желтых жилетов" (9)

В день протеста против политики президента Эмманюэля...

Французские власти могут ввести режим ЧП в связи с уличными беспорядками (15)

В связи с массовыми беспорядками власти Франции могут...

Во Франции более 100 тысяч человек приняли участие в акциях против повышения цен на топливо (4)

В демонстрациях против повышения цен на топливо,...

Макрон назвал "позором" насилие во время протестов во Франции (6)

Власти Франции уверены, что за бесчинства во время...

В мире

В Армении по подозрению в убийстве задержали российского военного (1)

В армянском городе Гюмри задержан военнослужащий...

Daily Mail: протесты во Франции продолжатся, несмотря на обещания Макрона (4)

Несмотря на уступки президента Франции Эммануэля...

Меркель высказалась за освобождение Россией украинских моряков (9)

Канцлер ФРГ и президент России обсудили по телефону...

СБУ: РФ использует Московский патриархат УПЦ в войне против Украины (7)

Служба безопасности Украины презентовала серию...

Bild нашел секретное удостоверение сотрудника "Штази" Путина (4)

"Бывший офицер КГБ и сегодняшний шеф Кремля Владимир...

TOP новостей

Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (2)

Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...

Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...

Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги

Заявку на получение "детских" денег родители могут...

Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)

Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...

Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)

В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...