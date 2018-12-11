Дюсопт также уточнил, что в случае обещанной Макроном прибавки в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты речь идет о сумме за вычетом всех налогов и сборов.
Выступая 10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.
Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.
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